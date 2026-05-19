俳優の東出昌大が、ＹｏｕＴｕｂｅを休止した理由を明かした。

１８日放送の大阪・ＡＢＣテレビ「東出昌大の野営デトックス」（月曜・深夜０時）に出演。プロボクシングの那須川天心から「東出さんＹｏｕＴｕｂｅやってたじゃないですか。やめたんですか？」と聞かれ、「休止って言ってるけど、再開のめどはとくにないですね」と説明。

「なんでやめたんですか？」と質問されると、「普通に生活だったんですけど、ここで飯作るのが定番になって。生活ってラーメン食いに行く日もあれば回転すしの日もあったのに、“なんか飯作んないと”みたいなのは生活じゃねえと思って、休みました」と語った。

さらに「生活って暇つぶしで。仕事にせよなんにせよ。お金があったらそのお金をつかって暇つぶすわけで、暇つぶせないぐらい忙しくなっちゃうと意味ないから。生きてる実感を失うから」と持論を展開した。

２０２１年から山で暮らし始め、現在は山で猟師としても活動しながら自給自足に近い生活を送る東出。ＹｏｕＴｕｂｅでは山暮らしの様子や手料理を紹介し、登録者１２０万人と人気に。昨年３月いっぱいで休止を発表していた。

私生活では１５年に女優の杏と結婚し、双子を含む３児をもうけるも、２０年８月に離婚を発表。２４年８月に年下の元女優・花林さんとの再婚と妊娠を報告。２５年２月に花林さんの出産を発表した。俳優としては２３年の主演映画「Ｗｉｎｎｙ」（松本優作監督）を撮影した際、体重を１８キロ増量するなど徹底した役づくりが話題になった。