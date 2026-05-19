◆米大リーグ ツインズ６―３アストロズ（１８日、米ミネソタ州ミネアポリス＝ターゲットフィールド）

アストロズの今井達也投手（２８）が、敵地のツインズ戦に先発し、５回２死からの降雨中断もあって４回２／３を３失点で降板し２敗目（１勝）を喫した。防御率は８・３１。

前回登板まで防御率９・２４。４試合で１２回２／３を投げ１６三振を奪うも、１７四死球で、イニング数を越える数字となっていたが、この日は四球ゼロだった。

今井は「日本の時よりマウンドの傾斜が強い分、打者方向じゃなくて、地面の方に（力が）下がるというか、行っている感覚があった。いつもより左手のグラブをちょっと高くして、体がちょっと上に行くように調整してみて、それが良かったかなっていうふうに思ってます」と無四球につながった微調整の内容を明かした。

直球の平均球速も今季平均９４・７マイル（約１５２・４キロ）だったのが、この日は９５・８マイル（約１５４・２キロ）に上昇。「グラブを高くしたことによって、本塁方向にちゃんと力が伝わっているというか。ある程度力を入れても、ボールを引っ掛けたり抜けたり、暴れなく投げられるなっていう感覚があった。いつもより出力を上げられた。いつも恐る恐る投げていた部分があったけど、その不安がなく投げられたかな」と満足そうに振り返った。

５番のベル一人にやられた。１回３者凡退でスタートした今井だったが、２回にチェンジアップを中堅に特大アーチを浴びると、４回にも２死二塁から見逃せばボールの高め外角の直球を、逆方向の左翼席にたたき込まれた。

「（チェンジアップは）１球、空振りを取れたのもあったけど、結果的に抜けてホームランを打たれたのもあった。あらためて他の球種を投げる才能はないなという風に再確認できた」

５回に２死からアウトマンに左前安打を打たれたところで、雨天のため試合は中断となり、約２時間後に再開も２番手・マレーと交代。次回以降に期待がかかるマウンドとなった。