萩原利久、BE:FIRSTのライブ訪問「かっちょよかった」JUNONとの寄り添いショットに反響「竜二の舎弟コンビ」「推しと推し」
【モデルプレス＝2026/05/19】俳優の萩原利久が5月17日、自身のInstagramを更新。ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRST（ビーファースト）のJUNON（ジュノン）との2ショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】27歳イケメン俳優、BE:FIRSTメンバーとの仲良し2ショット
BE:FIRSTは、5月16日・17日に東京・味の素スタジアムでグループ初のスタジアムライブ『BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the “BE:ST”』を開催。萩原は同ライブを訪れたようで、バックステージでJUNONと寄り添った笑顔の2ショットを披露した。
投稿では「かっちょよかったジュノン」とライブの感想をつづったほか、同じバスケットボール好きとして過去に交流のあるメンバー・MANATO（マナト）についても「マナトもかっちょよかった」と絶賛。最後には「ひろしじゃなくてジュノン」とユーモアを交えて紹介している。
萩原とJUNONは、柳楽優弥主演の映画『RYUJI 竜二』（10月30日公開）で共演。主人公・竜二（柳楽）を慕う舎弟・直を萩原が、ひろしをJUNONが演じている。
今回の投稿にファンからは「直とひろしだ〜！」「2人ともカッコいい」「竜二の舎弟コンビ！」「映画公開が楽しみ」「来てくれてたなんて…」「推しと推し」「眼福」「素敵なご縁が嬉しい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】27歳イケメン俳優、BE:FIRSTメンバーとの仲良し2ショット
◆萩原利久、BE:FIRSTのライブを観戦
BE:FIRSTは、5月16日・17日に東京・味の素スタジアムでグループ初のスタジアムライブ『BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the “BE:ST”』を開催。萩原は同ライブを訪れたようで、バックステージでJUNONと寄り添った笑顔の2ショットを披露した。
◆萩原利久＆JUNONの2ショットに反響
萩原とJUNONは、柳楽優弥主演の映画『RYUJI 竜二』（10月30日公開）で共演。主人公・竜二（柳楽）を慕う舎弟・直を萩原が、ひろしをJUNONが演じている。
今回の投稿にファンからは「直とひろしだ〜！」「2人ともカッコいい」「竜二の舎弟コンビ！」「映画公開が楽しみ」「来てくれてたなんて…」「推しと推し」「眼福」「素敵なご縁が嬉しい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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