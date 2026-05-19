桐谷美玲、今夏楽しみたい「家族時間」の過ごし方明かす「仕事もプライベートも全力で」
【モデルプレス＝2026/05/19】女優の桐谷美玲が5月19日、都内で開催された「Ulike 新製品発表会」に出席。この夏楽しみにしていることについて語る場面があった。
【写真】桐谷美玲＆三浦翔平夫妻の豪華自宅
スリットの入った白いドレス姿で登場した桐谷は、夏に楽しみたいと思うことを尋ねられると「仕事もプライベートも全力で夏は楽しみたい」とした上で、「家族でバーベキューをしたり、海の方に行ってみたりとか、そういう家族時間も長く過ごせる時間だと思うので、そういう時間を大切にしながら楽しみたいなと思います」と声を弾ませた。さらに、普段心掛けている肌ケアを聞かれると「私は特別なことをやるというよりは日々の積み重ねの方が大事なのかなと思っている」とし、具体的なケアについて「基本的なことですけど、保湿をちゃんとするとか、これからの時期だと紫外線とかも気になってくるので、日焼け対策はきちんとする、ということを毎日コツコツ丁寧に積み重ねていくことが大事かなと思っています」と回答した。
桐谷は、CM撮影を振り返り「撮影していたスタジオが海の近くで、本当に景色が良かったんです。なので、本当に心からリラックスしながら和やかな雰囲気で撮影することができました」とにっこり。「スタジオの行き帰りとかも、ちょっとドライブしているような雰囲気でできたので、すごく気持ち良かったです」と続けた。また、自身のギャップがある一面を聞かれると「よく『しっかりしてそう』とか『きっちりしてそう』と言われることがあるんですけど、実はずぼらなんです」と告白。「できるだけダラっと家では過ごしたいタイプなので、もしかしたらそこはギャップなのかな」と打ち明けた。
イベントの後半には、2026年で芸能活動20周年となる桐谷へのサプライズで、桐谷を見立てた氷像と20周年を祝うケーキが立て続けに登場。桐谷は「氷の像を作っていただいたのは初めて」と感激し、「サプライズが続いたのでちょっとびっくりしてるんですけど、やっぱりサプライズをしていただくというのは嬉しい」と微笑んだ。その後、今年1番頑張りたいことを尋ねられると、「20年支えてくださった、応援してくれた方々だったり、お世話になった仕事関係の皆さんにも恩返しができるように、感謝の気持ちを忘れずに、これからも自分らしく全力で取り組んでいけたらなと思っています」と答え、イベントを締めくくった。（modelpress編集部）
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◆桐谷美玲、今夏に楽しみにしていること
スリットの入った白いドレス姿で登場した桐谷は、夏に楽しみたいと思うことを尋ねられると「仕事もプライベートも全力で夏は楽しみたい」とした上で、「家族でバーベキューをしたり、海の方に行ってみたりとか、そういう家族時間も長く過ごせる時間だと思うので、そういう時間を大切にしながら楽しみたいなと思います」と声を弾ませた。さらに、普段心掛けている肌ケアを聞かれると「私は特別なことをやるというよりは日々の積み重ねの方が大事なのかなと思っている」とし、具体的なケアについて「基本的なことですけど、保湿をちゃんとするとか、これからの時期だと紫外線とかも気になってくるので、日焼け対策はきちんとする、ということを毎日コツコツ丁寧に積み重ねていくことが大事かなと思っています」と回答した。
◆桐谷美玲、自身のギャップ明かす
桐谷は、CM撮影を振り返り「撮影していたスタジオが海の近くで、本当に景色が良かったんです。なので、本当に心からリラックスしながら和やかな雰囲気で撮影することができました」とにっこり。「スタジオの行き帰りとかも、ちょっとドライブしているような雰囲気でできたので、すごく気持ち良かったです」と続けた。また、自身のギャップがある一面を聞かれると「よく『しっかりしてそう』とか『きっちりしてそう』と言われることがあるんですけど、実はずぼらなんです」と告白。「できるだけダラっと家では過ごしたいタイプなので、もしかしたらそこはギャップなのかな」と打ち明けた。
イベントの後半には、2026年で芸能活動20周年となる桐谷へのサプライズで、桐谷を見立てた氷像と20周年を祝うケーキが立て続けに登場。桐谷は「氷の像を作っていただいたのは初めて」と感激し、「サプライズが続いたのでちょっとびっくりしてるんですけど、やっぱりサプライズをしていただくというのは嬉しい」と微笑んだ。その後、今年1番頑張りたいことを尋ねられると、「20年支えてくださった、応援してくれた方々だったり、お世話になった仕事関係の皆さんにも恩返しができるように、感謝の気持ちを忘れずに、これからも自分らしく全力で取り組んでいけたらなと思っています」と答え、イベントを締めくくった。（modelpress編集部）
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