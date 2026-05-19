ミセス大森元貴、M!LKメンバー全員が「我が家に来てくれた」初解禁エピソード披露「朝の5時まで…」
【モデルプレス＝2026/05/19】3人組バンド・Mrs. GREEN APPLEの大森元貴が18日放送のTBS系「テレビ×ミセス」（よる8時55分〜）に出演。5人組アイドル・M!LKとのエピソードを明かした。
【写真】ミセスとM!LKがスペシャルコラボ、“滅ポーズ”の集合ショット
番組では、大森が屋台の店主となってゲストと本気トークを繰り広げる新コーナー「おやっさん印の！元祖せっかち屋台」がスタート。ゲストとして、M!LKの佐野勇斗が登場した。
プライベートでも親交があるという2人。大森は「M!LK5人でさ、我が家に来てくれたじゃないですか」と切り出し、M!LKメンバー全員を自宅に招いていたことを告白。「初解禁」だと明かすと、佐野は「マジ！？」と驚きながらも笑顔で「行ったんだよね」と頷いた。
さらに、大森は「来てくれてね。今後のM!LKの話とかさ、お互いどうだったとか話をしてね」と振り返り「朝の5時までね。俺、次の日2時間後の7時現場入り！」と明け方まで語り合っていたことを明かした。
これに佐野は笑いながら「ビックリしたよ！本当に！」と反応。「朝起きてネット見てたら大森元貴がCMの会見？って書いてあって。これいつのやつ！？と思ったら今日だったから、マジ寝てねえわこの人と思って」と驚きを口にした。大森が「まあまあ、寝てるとかじゃない。充電はしてますから」と話すと、佐野は「寝なきゃやばいでしょ」とツッコミを入れ、親密な関係性がうかがえるやり取りを繰り広げた。（modelpress編集部）
情報：TBS
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◆大森元貴、M!LKメンバーを自宅に招待
番組では、大森が屋台の店主となってゲストと本気トークを繰り広げる新コーナー「おやっさん印の！元祖せっかち屋台」がスタート。ゲストとして、M!LKの佐野勇斗が登場した。
◆大森元貴「朝の5時まで」M!LKと語り合う
さらに、大森は「来てくれてね。今後のM!LKの話とかさ、お互いどうだったとか話をしてね」と振り返り「朝の5時までね。俺、次の日2時間後の7時現場入り！」と明け方まで語り合っていたことを明かした。
これに佐野は笑いながら「ビックリしたよ！本当に！」と反応。「朝起きてネット見てたら大森元貴がCMの会見？って書いてあって。これいつのやつ！？と思ったら今日だったから、マジ寝てねえわこの人と思って」と驚きを口にした。大森が「まあまあ、寝てるとかじゃない。充電はしてますから」と話すと、佐野は「寝なきゃやばいでしょ」とツッコミを入れ、親密な関係性がうかがえるやり取りを繰り広げた。（modelpress編集部）
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