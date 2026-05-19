元プロテニス選手の伊達公子さんとスポーツ用品メーカーヨネックス（東京）によるジュニア選手を対象にした強化キャンプが１８日、宮崎県宮崎市の「ひなた ＴＥＮＮＩＳ ＰＡＲＫ ＭＩＹＡＺＡＫＩ」で始まり、選手らが伊達さんの指導に熱心に耳を傾けた。

伊達さんは、同社と生涯契約を締結している。強化キャンプは、２０１９年に始まったジュニア選手の育成プロジェクトの一環で、日本テニス協会の協力で開催。参加選手がテニスの四大大会ジュニア部門に出場することを目標としている。

強化キャンプには、書類や試合形式での選考に合格した全国の８選手が参加。１８日は伊達さんも参加してウォーミングアップを行い、コートでラリーをする選手が伊達さんの指導を受けるなどしていた。参加した宮崎市出身の選手（１３）は「伊達さんから指導してもらえる夢のような時間。いずれは宮崎の皆さんの前でプレーしたい」と意気込んでいた。

伊達さんは「新しいコートの素晴らしい環境で、良いスタートが切れると思う。世界で戦っていくために、伸びしろがある選手をスピード感を持って育てないといけない」と話した。