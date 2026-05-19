香港競馬のシーズン（9月から翌年7月）最後のG1となるチャンピオンズ＆チャターC（24日、シャティン芝2400メートル）に出走予定のロマンチックウォリアー（セン8＝シャム、父アクラメイション）が19日、シャティン芝コースで追い切った。

2頭出しの僚馬ロマンチックトール（セン5、父ジャスティファイ）と併せ、6F77秒3〜2F23秒4でゴールへ。ロマンチックトールは6F77秒7〜2F23秒5で駆け抜けた。

シャム師は「2頭ともいい動きだった。速すぎず遅すぎず、気持ち良さそうに走っていた」とうなずく。ロマンチックウォリアーは4月26日の前走クイーンエリザベス2世Cを制し、14度目のG1制覇。香港の国内戦に限定すれば最後に敗れたのが23年の当レース2着だった。「以前この距離で一度だけ走って、その時はうまく力を抜いて走れなかった。年を重ねてコントロールしやすくなっているし、2F延長に対応してくれるんじゃないかな」と期待を寄せた。

1月のスチュワーズC（芝1600メートル）、2月の香港ゴールドC（芝2000メートル）を合わせ、史上3頭目の香港3冠制覇（過去に93/94年シーズンのリヴァーヴァードン、24/25年シーズンのヴォイッジバブルが達成）にチャレンジする。

日本馬はカタール遠征の前走アミールトロフィーを制したディープモンスター（牡8＝池江、父ディープインパクト）、今年初戦の前走日経賞で3着のローシャムパーク（牡7＝田中博、父ハービンジャー）が出走予定でシャティン入りし、調整を続けている。この日はディープモンスターが芝コース、ローシャムパークはオールウェザーで体を動かした。

JRAによる同レースの馬券発売はない。

出走予定馬は以下の通り。

ウイニングウイング

カーインジェネレーション

キャップフェラ

ジェントルマンレガシー

ディープモンスター

ナンバーズ

ローシャムパーク

ロマンチックウォリアー

ロマンチックトール