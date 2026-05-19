女優でタレントの野呂佳代（42）が、18日放送のニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜午前11時30分）にゲスト出演。父親の職業を明かした。

野呂はリスナーから「もし芸能界に入っていなかったらどんな職業に就いていたと思いますか？」と質問を受けた。すると「美容師」と語り、「父が美容師なんです。高校卒業して美容師の学校にちょっと入ってたんですけど、半年で辞めてしまって」と明かした。

その理由については「芸能を目標にしていたので」と話し、「でもみんな全員進路があって、私だけなかったんですよ、クラスの中で。ヤバいと思って」と焦りがあったという。また「『手に職があった方がいい』っていう父の言葉があって。美容学校に父の店で働きながら通おうと思って通信制で行ったんですけど、やっぱり芸能界に行きたいっていう気持ちの方が強すぎて。これは中途半端になっちゃって申し訳ないと思って。やり切れなかったので。半年で辞めさせてもらっちゃって。で、今に至る」と振り返った。

野呂は「美容師を継いでもよかったなと思う」と話していた。