ナントのハリルホジッチ監督が、暴徒化したサポーターに詰め寄った

フランス1部ナントは今季18チーム中17位で2部降格が決まった。

最終節では暴徒化したサポーターがピッチに乱入して試合が中止となる事態となり、元日本代表指揮官のヴァヒド・ハリルホジッチ監督がサポーターに詰め寄るシーンが話題となった。

リーグ・アンは現地時間5月17日に最終節が各地で行われた。今年3月にハリルホジッチ監督が就任したナントはトゥールーズとホームで対戦。すでに降格が決まっていたなかでこの試合を迎えた。

すると前半20分過ぎにゴール裏のスタンドから発煙筒やゴミなどが次々に投げ込まれ、ナントサポーターがピッチ上に乱入。スタジアムは騒然となり、試合は中断。その後に中止となった。

選手たちがロッカールームへ引き上げていくなか、74歳のハリルホジッチ監督が乱入してきたサポーターに詰め寄っていくシーンが話題に。スタッフに制止されるも、それを振り切るようにして暴徒化したサポーターに立ち向かい、激しいジェスチャーとともに言葉を投げかけていた。

そんな指揮官の姿に対して、SNSでは「すごい人だ」「漢すぎる」「暴徒すらドン引きさせてしまうハリルホジッチ」といったコメントが寄せられた。かつては日本代表も率い、熱血漢としても知られるハリルホジッチ監督の行動が大きな反響を呼んでいた。（FOOTBALL ZONE編集部）