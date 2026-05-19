女子ゴルフ原英莉花、偏った日焼けに困惑「なんで〜」 左右で“異変”の謎「構え方？」
インスタグラム更新
ゴルフの米女子ツアーに参戦中の原英莉花（NIPPON EXPRESSホールディングス）が日本時間19日、インスタグラムを更新。偏った日焼けを公開すると、ファンの間で反響が広がった。
原は「最近のいろいろ」として、様々な写真や動画をインスタグラムに投稿。ファンの注目を集めたのは、「なぜか左の首だけいつも焼ける。なんで〜」とした動画だった。
首の右側と比較すると、明らかに左側は赤く日焼けしている。原は下唇を突き出し、残念そうな表情。ファンからは様々なコメントが寄せられた。
「日差しの方向を向いて練習してるから？」
「左が日焼けしてるの？フォロースルーの時に、腕が当たって日焼け止めが取れてしまう？」
「左が焼けるのは、ドライバーの構え方によるものなんでしょうか？」
27歳の原は昨年、米下部ツアーに参戦。1勝を挙げ年間ランキング5位に入り今季の米ツアー出場権を獲得した。リビエラマヤオープン、みずほアメリカズオープンで9位タイに。「今週はオフウィーク」とつづっている。
（THE ANSWER編集部）