豊洲公園に200品超のマレーシア産品集結！ マレーシアフェア「マレーシアフェア2026東京」

記事ポイント 2026年10月30日（金）〜11月1日（日）の3日間、豊洲公園で「マレーシアフェア2026東京」が開催されます民族舞踊ステージ・本場グルメ・バティック体験・ヘナタトゥーなど多彩なコンテンツが無料で体験できますマレーシア産品200アイテム以上を取り扱う「Halal2Go Mart」も出店します 2026年10月30日（金）〜11月1日（日）の3日間、豊洲公園で「マレーシアフェア2026東京」が開催されます民族舞踊ステージ・本場グルメ・バティック体験・ヘナタトゥーなど多彩なコンテンツが無料で体験できますマレーシア産品200アイテム以上を取り扱う「Halal2Go Mart」も出店します

日本最大級のマレーシアイベントが東京に2年ぶりに帰ってきます。

「マレーシアフェア2026東京」が、2026年10月30日（金）から11月1日（日）の3日間、豊洲公園で開催されます。

入場は無料で、民族舞踊から本場グルメ、伝統文化体験まで幅広いコンテンツが用意されています。

マレーシアフェア「マレーシアフェア2026東京」





イベント名：マレーシアフェア2026東京開催日時：2026年10月30日（金）〜11月1日（日）10時〜18時（変更の場合あり）開催場所：豊洲公園 花木とモニュメント広場（東京都江東区豊洲）入場料：無料主催：マレーシアフェア2026東京 運営事務局（駐日マレーシア大使館／マレーシア農業・食糧安全保障省／マレーシア政府観光局／マレーシア貿易開発公社／マレーシア投資開発庁）

「All About Malaysia」をテーマに掲げる本フェアは、マレーシアのグルメ・民族舞踊・伝統文化を一堂に体感できるイベントです。

2024年に豊洲公園で開催した際には多くの来場者を集め、好評を受けて今回は開催期間を2日間から3日間へ拡大しています。

昨年は大阪での開催で成功を収めており、東京での再登場は多くのマレーシアファンから注目を集めています。

民族舞踊ステージ





マレーシアから来日したダンサーが、伝統舞踊を豊洲公園のステージで披露します。

多民族国家マレーシアを象徴する色鮮やかな衣装をまとったダンサーたちが、リズミカルな踊りを目の前で繰り広げます。





ダンスパフォーマンス以外にも、開催時間中はさまざまなコンテンツがステージを彩ります。

2025年大阪での開催でも会場を大いに盛り上げたステージが、東京でも3日間にわたって展開されます。

本場マレーシアグルメ





「グルメ天国マレーシア」と称される食文化を代表する一皿「ナシレマ」が、会場のキッチンカーで提供されます。

ナシレマはココナッツミルクで炊いたご飯にサンバルソースや揚げアンチョビ、ゆで卵などを組み合わせたマレーシアの国民食です。





串に刺した肉を炭火で焼き上げる「サテー」も、キッチンカーで味わえるメニューのひとつです。

南国由来の多彩なスパイスが織りなす奥深い風味は、本場仕込みのレシピで東京に登場します。

伝統文化アクティビティ





バティック体験では、色の組み合わせや水の量を調整して濃淡をつけながら、塗り絵の感覚でオリジナル作品を仕上げられます。

子どもから大人まで参加できる内容で、世界にひとつだけの作品が手元に残ります。





ヘナタトゥーは約1〜2週間で自然に消えるボディアートで、肌への負担が少なく気軽に体験できます。

2025年大阪開催でも人気を集めたコンテンツで、東京でも実施されます。

Halal2Go Mart（ハラルトゥーゴーマート）





マレーシア産のお菓子・調味料・雑貨など200アイテム以上を取り揃えた「Halal2Go Mart」が、今回も会場内に出店します。

国内では入手しにくいマレーシア現地品が一堂に並ぶ、フェアの人気コンテンツです。





陳列棚には現地のパッケージデザインそのままの商品が並び、まるでマレーシアの市場でショッピングをしているような感覚が味わえます。

お土産や自分用に、普段手に入らないアイテムをまとめて購入できる機会です。

そのほかにも豪華賞品が当たる抽選会や、マレーシア現地からの出展ブースなど、3日間にわたってマレーシアの文化と魅力を体感できるコンテンツが用意されています。

2026年は「Visit Malaysia 2026（マレーシア観光年2026）」にあたり、観光プロモーションも実施されます。

入場無料で200アイテム以上のマレーシア産品が一堂に揃う機会は、東京ではなかなか得られません。

マレーシアフェア「マレーシアフェア2026東京」の紹介でした。

よくある質問

Q. マレーシアフェア2026東京の開催場所はどこですか？

A. 豊洲公園 花木とモニュメント広場（東京都江東区豊洲）で開催されます。

開催時間は10時〜18時で、変更になる場合は主催者から案内されます。

Q. バティック体験やヘナタトゥーへの参加に年齢制限はありますか？

A. バティック体験は子どもから大人まで幅広い年齢層が参加できる内容です。

ヘナタトゥーは約1〜2週間で自然に消えるボディアートで、詳細な参加条件は主催者から案内されます。

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