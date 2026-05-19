東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル「シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル」2階にあるカフェ「トスティーナ」の月替わりフェアとして 「千葉×メロン スイーツ＆ベーカリー」を開催。

毎年6月15日に制定されている千葉県民の日を記念し、地元千葉の恵みとともに初夏を堪能できるメニューが勢ぞろいします☆

シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル「トスティーナ」千葉×メロン スイーツ＆ベーカリー

提供期間：2026年6月1日（月）〜6月30日（火）

提供店舗：カフェ「トスティーナ」（シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル2F）

提供時間：10:00〜23:00

問合せ：047-355-5555（代）カフェ「トスティーナ」

シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテルのカフェ「トスティーナ」の月替わりフェアとして開催される「千葉×メロン スイーツ＆ベーカリー」

毎年6月15日に制定されている千葉県民の日を記念し、地元・千葉県の食材と旬を迎えるメロンを主役にした、スイーツやベーカリーが用意されます。

やわらかな陽ざしに包まれるこの季節にふさわしい、初夏の味わいが楽しめるメニューを紹介していきます☆

ミルメロ

価格：1,000円(税込)

ミルティーユ（フランス語でブルーベリー）とメロンを合わせ、「ミルメロ」と名付けたムース。

赤肉メロンのゼリー、青肉メロンのムース、そして千葉県産ブルーベリーのムースを重ねています。

添えた果実とともに、甘酸っぱさが広がるマンスリースイーツです。

ミエロン

価格：1,000円(税込)

フランス語で“はちみつ”を意味する「ミエル」とメロンから名付けたスイーツ。

千葉県産はちみつを使ったレアチーズケーキに、メロンのジュレを閉じ込めた一品です。

飾ったハチの巣型のホワイトチョコレートとメロンの果肉が目を引きます。

メロンフレジェ

価格：1,000円(税込)

フランス菓子“フレジェ”を千葉県産メロンでオリジナルアレンジした「メロンフレジェ」

メロンのムースリーヌに、赤肉と青肉のキューブ型メロンムースを配し、美しい市松模様に仕上げているのも特徴です。

トップに添えた透明感溢れるメロンのゼリーと果肉が、初夏の爽やかさを演出します。

マンスリーベーカリー「千葉県産ピーナッツデニッシュ／千葉県産メロンクリームパン」

価格：各650円(税込)

マンスリーベーカリーにも、千葉県産の食材をしたメニュー2品がラインナップ。

ピーナツを使用したデニッシュと、メロンの果肉を使ったクリームパンが登場します。

千葉県産ピーナッツデニッシュ（写真上）

千葉県産ピーナッツの魅力を随所に取り入れたデニッシュ。

クロワッサン生地に粒あんとピーナッツカスタードを塗り、巻いて焼き上げてあります。

ピーナッツ風味のグレーズでコーティングし、香ばしさと甘みを引き立てたベーカリーです。

千葉県産メロンクリームパン（写真下）

メロンパン生地にクッキー生地を重ねて焼き上げたメロンクリームパン。

シャンティクリームとメロンクリーム、さらに千葉県産メロンの果肉が挟んであります。

果実の甘みとやさしい口どけが楽しめるメニューです。

シェラトンスイーツボックス

料金：3,400円(税込)

※毎日数量限定販売。3日前までの事前予約制

引き取り時間：12:00〜21:00

6月のマンスリースイーツを含む、ミニサイズ6種のスイーツを詰め合わせたシェラトンスイーツボックス。

フルーツの甘みが広がる、この季節ならではのラインナップになっています。

アフタヌーンティー

料金：3,900円(税込)／1ドリンク付き（ティーセレクションより1種）

※席の指定はできません

※滞在時間に制限はありません

限定数量：1日10セット

提供時間：12:00〜18:00

予約：https://www.tablecheck.com/ja/shops/sheratontokyobay-toastina/reserve

爽やかな初夏の空気をまとった、メロンが主役のアフタヌーンティー。

季節の移ろいを感じながら、心ほどけるひとときが過ごせます。

毎年6月15日に制定されている千葉県民の日を記念し、地元・千葉県の食材と旬を迎えるメロンを主役にしたスイーツとベーカリー。

シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテルのカフェ「トスティーナ」にて2026年6月1日より提供が開始される「千葉×メロン スイーツ＆ベーカリー」の紹介でした☆

※仕入れ状況等により、内容が変更となる場合があります

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