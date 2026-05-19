普通車片道1万円、数量限定の激安フェリー！ 津軽海峡フェリー「タイムセール」

記事ポイント 津軽海峡フェリーが函館〜青森航路を対象にタイムセールを実施します普通車（ドライバー込み）が片道10,000円、軽自動車が9,000円で乗船できます販売期間は2026年5月18日12:00〜6月19日17:00、乗船対象は6月1日〜7月17日分です 津軽海峡フェリーが函館〜青森航路を対象にタイムセールを実施します普通車（ドライバー込み）が片道10,000円、軽自動車が9,000円で乗船できます販売期間は2026年5月18日12:00〜6月19日17:00、乗船対象は6月1日〜7月17日分です

津軽海峡フェリーが、函館〜青森航路を対象としたタイムセールを2026年5月18日（月）12:00より実施しています。

普通車（ドライバー込み）が片道10,000円という価格で乗船できる期間限定の商品で、WEB予約限定での販売となります。

津軽海峡フェリー「タイムセール」





販売期間：2026年5月18日（月）12:00〜6月19日（金）17:00乗船対象期間：2026年6月1日（月）〜7月17日（金）乗船分対象航路：函館〜青森航路限定対象等級：スタンダード限定予約方法：WEB予約限定問い合わせ：函館支店 0138-43-4545 / 青森支店 017-766-4733（営業時間 9:00〜18:00）

津軽海峡フェリーは、函館〜青森間を結ぶフェリー航路を運航する会社で、2025年10月より不定期でタイムセール商品の販売を行ってきました。

今回のタイムセールは普通車（車長6m未満）が片道10,000円（税込）、軽自動車が9,000円（税込）で乗船できる内容で、数量限定・各便先着順での提供となります。

同乗者の料金は大人1,500円、小人750円（いずれも税込）で、ドライバーを含め最大8名まで乗船できます。

ドライバー1名のみの利用も可能です。

料金と対象車両の詳細

対象車両は普通自動車（車長6m未満）と軽自動車で、片道料金は普通車10,000円、軽自動車9,000円（いずれも税込）です。

等級はスタンダードのみで、等級変更はできません。

販売台数は各便先着・数量限定のため、希望の便が早期に完売する場合があります。

他のキャンペーン商品や割引との重複適用はできません。

予約・乗船手続きの流れ

予約はWEB予約のみで受け付けています。

予約後は支払い期限内に事前決済が必要で、コンビニ支払いは乗船日5日前まで、カード支払いは乗船日2日前までが期限となります。

決済後のキャンセルはキャンセル料100%が発生します。

乗船当日は出航の40分ほど前までに、発券カウンターまたはスマートチェックイン・オンラインチェックインで乗船手続きを完了させる必要があります。

夏前の旅行シーズンに合わせた今回のタイムセールは、普通車ドライバー込みで片道10,000円という価格で、車ごとフェリーに乗り込む北海道・青森間の旅を計画しやすくなっています。

販売期間は6月19日（金）17:00まで、乗船対象は7月17日（金）までとなっており、夏休み前の乗船分が対象です。

津軽海峡フェリー「タイムセール」の紹介でした。

よくある質問

Q. タイムセールはどこから予約できますか？

A. WEB予約限定での受け付けとなります。

他の予約方法（電話予約など）では「タイムセール」は適用されません。

予約後は支払い期限内に事前決済が必要です。

Q. 車長6m以上の車両はタイムセールの対象になりますか？

A. 対象外となります。

タイムセールは軽自動車と普通自動車（車長6m未満）が対象で、それ以外の車両サイズは利用条件を満たしません。

Q. 同乗者が複数いる場合、何名まで乗船できますか？

A. ドライバーを含め最大8名まで乗船できます。

ただし車の定員を超えての乗船はできません。

同乗者料金は大人1,500円、小人750円（いずれも税込・片道）です。

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