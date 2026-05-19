月2回のTeams伴走、初回無料・3社限定！ florbital「社長専用の業務改善相談室」

記事ポイント 月額30,000円（税抜）・初期費用なしで、月2回のTeamsオンラインセッションとチャットサポートを提供初回60分の無料相談セッションは毎月3社限定で利用できますDXの優先順位整理からツール選定・定着支援まで、段階的に伴走するサービスです 月額30,000円（税抜）・初期費用なしで、月2回のTeamsオンラインセッションとチャットサポートを提供初回60分の無料相談セッションは毎月3社限定で利用できますDXの優先順位整理からツール選定・定着支援まで、段階的に伴走するサービスです

中小企業のDX推進において「何から始めればいいかわからない」という経営者の悩みに応えるサービスが登場します。

Microsoft 365を活用したシステム開発・DX支援を手がけるflorbitalが、中小企業の経営者・DX推進担当者を対象に新たなサービスの提供を開始しています。

florbital「社長専用の業務改善相談室」





提供会社：株式会社florbital月額料金：30,000円（税抜）・初期費用なし内容：月2回のTeamsオンラインセッション（各60分）＋Teamsチャットサポート＋半年ごとのDX進捗レポート契約期間：初回3ヶ月／以降6ヶ月更新無料相談：初回60分・毎月3社限定提供開始：2026年5月

florbitalが提供する「社長専用の業務改善相談室」は、Microsoft 365およびPower Platformを活用したDX支援に特化したオンライン伴走サービスです。

月額30,000円（税抜）・初期費用なしで利用を開始でき、毎月2回のTeamsビデオセッション（各60分）とTeamsチャットによる随時サポートが含まれます。

専門用語を使わず経営者の視点でDXの優先順位を整理し、「やるべきこと」と「やらなくていいこと」を明確にします。

サービスの対象は、Excelでの管理に限界を感じている中小企業や、社内にIT人材がいないためDX投資の判断に迷っている経営者、ツールを導入したものの現場に定着しなかった企業などです。

大手コンサルティングファームと比較して低コストで専門家による継続的な伴走支援を受けられる点が特徴となっています。

3つのサービスの特長

「社長専用の業務改善相談室」には、中小企業のDX課題を段階的に解決するための3つの柱があります。

経営者目線での優先順位整理、ツール導入後の現場定着支援、そして段階的なステップ設計がそれぞれ体系化されています。

1つ目の特長は、専門用語を排した経営者目線の伴走支援です。

場当たり的なツール投資を防ぐため、DXの優先度を整理するところから支援します。

2つ目は、導入後の定着まで一貫してサポートする仕組みづくりです。

半年ごとに「DX進捗レポート」を提出し、成果を数値で可視化します。

3つ目は、小さく始めて確実に前進するステップ設計で、業務棚卸しからツール選定・小さな改善の実行・定着・自走という段階的なフェーズで進めます。

サービスの流れと料金プラン





サービスは無料の壁打ちセッション（60分・毎月3社限定）からスタートし、課題の整理と方向性の確認を行います。

その後、月次セッションプランへ移行し、業務棚卸し・ツール選定・小さな改善の実行・定着と自走という4つのフェーズを段階的に進めます。

月次セッションプランは初回3ヶ月契約で、以降は6ヶ月更新となります。

Power Platformによるシステム開発が必要になった場合は、本サービス利用者向けに特別価格での対応も受けられます。

セッションおよびチャットサポートはすべてMicrosoft Teamsを使用するため、追加ツールの導入は不要です。

florbitalの支援実績

florbitalは2006年の創業以来、大手製造業から中堅企業まで幅広い業種のDX推進を支援してきた実績があります。

大手製造業に対しては、現場データが経営層に届かないという課題に対してデータ収集から経営判断への活用を一体化した仕組みを構築し、意思決定のスピード向上に貢献しています。

中堅企業では、Excel管理で属人化していた社内業務をシステム化することで、担当者が変わっても止まらない運用体制の実現と管理コストの大幅削減を達成しています。

「社長専用の業務改善相談室」は、こうした豊富な現場支援の知見をもとに開発されたサービスで、Power PlatformをはじめとするMicrosoft 365ツール群の活用を軸に、経営者が正しい順番でDXを進められるよう設計されています。

月額30,000円（税抜）という価格設定と初期費用ゼロの条件は、大手コンサルティングファームへの依頼が予算的に難しい中小企業にとって、専門家伴走型DX支援への入口として機能します。

毎月3社限定の無料壁打ちセッションを活用することで、契約前に課題整理と方向性の確認ができる点も、経営者が投資判断をしやすい構成となっています。

florbital「社長専用の業務改善相談室」の紹介でした。

よくある質問

Q. 無料相談セッションは何社まで受け付けていますか？

A. 毎月3社限定で提供されます。

60分1回のセッションで課題を整理し、DXの方向性を確認する内容です。

Q. 月次セッションプランでPower Platformの開発も依頼できますか？

A. 本サービスはDXの方向性整理と判断支援が目的です。

Power Platform開発などが必要になった場合は、本サービス利用者向けに特別価格での対応が用意されています。

Q. セッションはどのツールで実施されますか？

A. セッションおよびチャットサポートはすべてMicrosoft Teamsで行われます。

追加のビデオ会議ツールは不要です。

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