塩飽の水夫が支えた太平洋横断の歴史！ ジョイポート淡路島「咸臨丸里帰り特別クルーズ」

記事ポイント 2026年5月25日、香川県丸亀市・本島で無料招待制の特別クルーズを開催復元船「新咸臨丸」が咸臨丸の水夫たちの故郷・塩飽諸島の海を航行地元の子供たちや住民が1860年の太平洋横断の歴史を体感できる機会 2026年5月25日、香川県丸亀市・本島で無料招待制の特別クルーズを開催復元船「新咸臨丸」が咸臨丸の水夫たちの故郷・塩飽諸島の海を航行地元の子供たちや住民が1860年の太平洋横断の歴史を体感できる機会

淡路島で「うずしおクルーズ」を運営するジョイポート淡路島が、2027年の創立30周年に向けたプレイベントとして、歴史的な特別クルーズを企画します。

2026年5月25日（月）、かつて咸臨丸の太平洋横断を支えた水夫を多数輩出した香川県丸亀市・本島（塩飽諸島）にて、地元の子供たちと住民を無料で招く「咸臨丸里帰り特別クルーズ」が開催されます。

ジョイポート淡路島「咸臨丸里帰り特別クルーズ」





日程：2026年5月25日（月）出航場所：丸亀市・本島（泊港・特設受付）受付開始：12:00／乗船開始：12:40／出航：13:00／入航：15:00所要時間：約2時間使用船舶：うずしおクルーズ遊覧船「新咸臨丸」参加費：無料（完全招待制）主催：ジョイポート淡路島株式会社協力：咸臨丸子孫の会、塩飽史談会

ジョイポート淡路島が、復元船「新咸臨丸」で香川県丸亀市・本島（塩飽諸島）の海を航行する特別クルーズを開催します。

咸臨丸は1856年にオランダで建造された蒸気帆船で、1860年に勝海舟の指揮のもと日本人として初めて太平洋を横断し、アメリカへ渡った歴史的な船です。

その航海を卓越した操船技術で支えたのが、塩飽諸島出身の腕利きの水夫たちです。

今回のクルーズは、先人の功績が刻まれた故郷の海に復元船が「里帰り」する形で実現します。

招待対象は本島・広島の小中学生・幼稚園児・教職員、塩飽諸島の住民、そして咸臨丸子孫の会の会員など、ゆかりの深い人々に限られた完全招待制のイベントです。

1860年の偉業を支えた塩飽の水夫たち





横浜開港資料館が所蔵するこの錦絵には、日本国旗を掲げた咸臨丸が荒波の太平洋を進む姿が描かれています。

幕末期、塩飽諸島は優れた船乗りを輩出する地域として知られており、咸臨丸の太平洋横断という日本人初の偉業を、塩飽の水夫たちの高い操船技術が支えます。

本クルーズは、そうした先人の足跡を現代の子供たちが直接体感できる場として企画されています。

本島・広島の小中学生や幼稚園児を主な招待対象とし、自分たちの先祖が果たした世界的な功績を故郷の海の上で感じられる内容となっています。

航路と「新咸臨丸」のスペック





航路図には、広島・本島・六口島・与島・牛島などを赤線で結んだルートが示されており、距離19.5マイル、速力10ノット、所要時間2時間の仕様で塩飽諸島周辺の瀬戸内海を周遊します。

「新咸臨丸」は、1856年建造の咸臨丸の勇姿を現代に復元した帆船型のクルーズ遊覧船です。





本島は、穏やかな海面に島々が点在する瀬戸内海のほぼ中央に位置しています。

本州四国連絡高速道路提供の写真には、その海域に架かる瀬戸大橋の全景が収められており、水夫たちが生きた時代と変わらぬ瀬戸内の風景が広がっています。

うずしおクルーズの通常運航について

「新咸臨丸」は通常、南あわじ市福良港うずしおドームなないろ館（道の駅福良）を拠点に世界最大級の渦潮を観覧するうずしおクルーズに使用されています。

約1時間の航程で、全便に船上ガイドが乗船し、淡路島の歴史や旬の観光情報を案内する知的な体験を提供します。

料金は中学生以上3,000円、小学生1,500円、幼児は大人1名につき1名無料です。

今回の里帰り特別クルーズは、その「新咸臨丸」が通常の淡路島・福良港を離れ、咸臨丸ゆかりの地・塩飽諸島へ向かう特別航路で、参加費は無料となっています。

復元船「新咸臨丸」が距離19.5マイルの塩飽諸島の海を2時間かけて航行するこのクルーズは、咸臨丸子孫の会と塩飽史談会の協力のもと実現するもので、1860年の偉業が生まれた海域をその子孫や地域の子供たちが体感できる、2026年5月25日の1日限りの機会です。

ジョイポート淡路島「咸臨丸里帰り特別クルーズ」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「咸臨丸里帰り特別クルーズ」に一般の人も参加できますか？

A. 完全招待制のイベントで、一般参加の受付は行われていません。

招待対象は本島・広島の小中学生・幼稚園児・教職員、塩飽諸島の住民、咸臨丸子孫の会の会員に限られています。

Q. 通常のうずしおクルーズの乗船場所と料金はどうなっていますか？

A. 通常のうずしおクルーズは、南あわじ市福良港うずしおドームなないろ館（道の駅福良）から出航します。

料金は中学生以上3,000円、小学生1,500円で、幼児は大人1名につき1名無料です。

営業日と出航時間は公式サイトに掲載されています。

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