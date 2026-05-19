SPF50＋＆保湿型成分で光から守る！ Dr.MiCHAEL「デューイUVプロテクター」

記事ポイント 医師監修ブランド「Dr.MiCHAEL」が2026年5月12日より大人のためのUVケアキャンペーンを開始スキンケア・インナーケアを組み合わせた3種の公式サイト限定セットが最大40%OFFSNSフォロー＆リポストでデューイUVプロテクターが10名に当たるキャンペーンも同時実施 医師監修ブランド「Dr.MiCHAEL」が2026年5月12日より大人のためのUVケアキャンペーンを開始スキンケア・インナーケアを組み合わせた3種の公式サイト限定セットが最大40%OFFSNSフォロー＆リポストでデューイUVプロテクターが10名に当たるキャンペーンも同時実施

肌の老化原因の約80%を占める紫外線は、5月から8月にかけてピークを迎えます。

レイコップが展開する医師監修のウェルネスブランド「Dr.MiCHAEL（ドクターマイケル）」は、2026年5月12日（火）より【大人のためのUVケアキャンペーン】をスタートし、スキンケアとインナーケアを組み合わせた対策製品を特別価格で提供しています。

Dr.MiCHAEL「デューイUVプロテクター」





ブランド：Dr.MiCHAEL（ドクターマイケル）キャンペーン期間：2026年5月12日（火）〜SNSキャンペーン期間：2026年5月13日（水）〜2026年5月20日（水）購入先：公式オンラインストア（drmichael.jp）

「Dr.MiCHAEL（ドクターマイケル）」は、紫外線による肌ダメージを外側のスキンケアと内側のインナーケアの両面から対策するアプローチを提案するブランドです。

今回のキャンペーンでは、日焼け止めクリーム・化粧水・3種のサプリメントを組み合わせた公式サイト限定セットが最大40%OFFの特別価格で販売されています。

紫外線の多い季節は発汗によって肌内部の水分まで蒸発し、バリア機能が低下しやすい時期でもあります。

「Dr.MiCHAEL」は、SPF50・PA++++・耐水性★★を備えた日焼け止めクリームと、角質層まで浸透する濃密化粧水、さらに体内からアプローチするサプリメント3種を揃え、この時期の複合ダメージに対応しています。

デューイUVプロテクター｜スキンケアの核心





白いクリームタイプの日焼け止めで、酸化亜鉛・セラミドコンプレックス・ナイアシンアミド・モイスチャーフラーレン・オキソチアゾリジンを配合しています。

SPF50＋／PA++++／耐水性★★の紫外線防御性能を持ちながら、美容液発想の保湿ケア設計を採用しています。

なかでも「保湿型成分（オキソチアゾリジン）」は、紫外線を受けることでうるおいを守る働きをする成分で、光によるダメージを受けながらも肌のうるおいを維持する仕組みになっています。

30g入りで通常価格4,400円のところ、キャンペーン期間中は3,520円（約20%OFF）で購入できます。

ハイドレートリファイニングローション｜肌の土台づくり





グレーのボトルに入った150mlの濃密ローションで、セラミド・ナイアシンアミド・モイスチャーフラーレン・ヤマザクラ胎座培養エキス・アルペンローゼ幹細胞培養エキスを配合しています。

角質層まで浸透する処方で、日焼け止め使用時の肌の土台を整えます。

通常価格6,600円がキャンペーン中5,280円（約20%OFF）で提供されています。

インナーケア3種｜体の内側からのアプローチ





大豆・ヘンプ・ピー・玄米・ソラマメの5つの植物性プロテインを独自配合した「5種の植物性ヴィーガンプロテイン」（600g）は、通常6,500円がキャンペーン中5,200円です。

スタンドパウチ袋入りで、粉末タイプのプロテインが日々の健康維持をサポートします。





「オプティマムビタミン」（120粒）は、必須ビタミンやミネラルを含む19種類の栄養素に加え、NMN・ヒアルロン酸を配合したカプセルタイプのサプリメントです。

酸化ストレスや乾燥に多角的にアプローチする処方で、通常7,000円がキャンペーン中5,600円（約20%OFF）で販売されています。





「グラスフェッドコラーゲンペプチド」（300g）は、吸収されやすい低分子化コラーゲンを採用したパウダータイプで、1日10gが目安量です。

内側からのハリにアプローチする処方で、通常5,500円がキャンペーン中4,400円（約20%OFF）になっています。

公式サイト限定の3種セット｜最大40%OFF





公式オンラインストア限定で、デューイUVプロテクターとハイドレートリファイニングローションにサプリメント1種を組み合わせた3種のセットが販売されています。

いずれも通常価格から40%OFFの特別価格です。

ベースケアset（デューイUVプロテクター＋ハイドレートリファイニングローション＋5種の植物性ヴィーガンプロテイン）：17,500円 → 10,500円クリアコンディションset（デューイUVプロテクター＋ハイドレートリファイニングローション＋オプティマムビタミン）：18,000円 → 10,800円ハリ・うるおい補給set（デューイUVプロテクター＋ハイドレートリファイニングローション＋グラスフェッドコラーゲンペプチド）：16,500円 → 9,900円

スキンケア2点＋サプリメント1点をまとめて取り入れたい場合、単品購入よりも大幅に抑えた価格で揃えられる構成になっています。

SNSキャンペーン｜デューイUVプロテクターが当たる抽選





2026年5月13日（水）から5月20日（水）の期間、Dr.MiCHAELのX公式アカウント（@DrMiCHAEL_slow）をフォローし、対象投稿をリポストした方の中から抽選10名にデューイUVプロテクターが贈られます。

リプライで「日焼け止めを選ぶポイント」を投稿すると当選率が上がる仕組みになっています。

当選者への案内は賞品の発送をもって替えられます。

キャンペーン詳細はDr.MiCHAEL公式サイトに掲載されています。

デューイUVプロテクターはSPF50＋／PA++++／耐水性★★を備えながら、紫外線を受けるとうるおいを守るオキソチアゾリジンを配合した美容液発想の日焼け止めです。

セラミドコンプレックス・ナイアシンアミド・モイスチャーフラーレンと組み合わせることで、紫外線の多い5月〜8月の外出シーンでも肌のバリア機能を守ります。

スキンケアだけでなくNMN・ヒアルロン酸配合のサプリメントや低分子コラーゲンを加えた3種のセットが40%OFFで揃うのは、今回のキャンペーン期間限定です。

Dr.MiCHAEL「デューイUVプロテクター」の紹介でした。

よくある質問

Q. デューイUVプロテクターのSPFとPAの値はどのくらいですか？

A. SPF50＋／PA++++の最高値を備えています。

耐水性★★の取得により、汗をかく場面でも一定の紫外線防御効果が持続します。

Q. SNSキャンペーンの応募期間と当選数はどのくらいですか？

A. 応募期間は2026年5月13日（水）から5月20日（水）で、抽選10名にデューイUVプロテクターが贈られます。

応募にはDr.MiCHAELのX公式アカウント（@DrMiCHAEL_slow）のフォローと対象投稿のリポストが必要です。

Q. 公式サイト限定セットはどこで購入できますか？

A. Dr.MiCHAEL公式オンラインストア（drmichael.jp）での販売となっています。

単品もキャンペーン価格で購入できます。

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