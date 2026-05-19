入会金2万円が3ヶ月間0円！ JUNブライダル・ラボ「秋の婚活キャンペーン」

記事ポイント 神戸エリアの結婚相談所「JUNブライダル・ラボ」が2019年9月〜11月に秋の婚活キャンペーンを開催期間中に入会した方全員の入会金2万円が0円になります代表の森純子さん自身が結婚相談所で3ヶ月のスピード婚を経験した仲人として、少人数制でサポートします 神戸エリアの結婚相談所「JUNブライダル・ラボ」が2019年9月〜11月に秋の婚活キャンペーンを開催期間中に入会した方全員の入会金2万円が0円になります代表の森純子さん自身が結婚相談所で3ヶ月のスピード婚を経験した仲人として、少人数制でサポートします

神戸エリアで仲人型お見合い婚活サービスを展開するJUNブライダル・ラボが、2019年9月1日から11月30日まで「秋の婚活キャンペーン」を開催します。

期間中に入会した方全員を対象に、通常2万円の入会金が0円になります。

JUNブライダル・ラボ「秋の婚活キャンペーン」





開催期間：2019年9月1日（日）〜11月30日（土）特典：期間中入会者全員の入会金2万円が0円申込方法：公式サイトの「無料相談」フォームから受付運営：JUNブライダル・ラボ（兵庫県神戸市中央区）

JUNブライダル・ラボは、代表の森純子さんが2018年6月に設立した神戸・大阪エリアの結婚相談所です。

森さん自身が長い婚活を経て、最終的に結婚相談所で出会いから3ヶ月というスピードで成婚退会を果たした経験を持ちます。

その実体験を活かし、仲人として会員一人ひとりのお見合いから成婚までをサポートする体制を整えています。

少人数制を採用しており、専任仲人が会員に付いてお見合い申し込み・交際・成婚の各ステップを手厚くサポートします。

入会には住民票や独身証明書などの公的書類の提出が必須となっており、IBJ（日本結婚相談所連盟）公認のもと、全国2,144社が加盟するネットワーク内での安全な出会いが提供されます。

サービスの特徴

月会費とサポート料を低額に抑えた成功報酬型の料金体系を採用しており、ベーシックプランではお見合いが成立した場合のお見合い料は無料です。

自分が選んだ相手以外ともお見合いが可能なため、成婚の機会が広がる設計になっています。

相談やイベントはホテルのラウンジスペースを使用しており、婚活者同士の交流会も定期的に企画されています。

秋の婚活キャンペーン詳細

2019年9月1日から11月30日までの3ヶ月間、期間中に入会したすべての方を対象に通常2万円の入会金が無料となります。

申し込みは公式サイトに設置された「無料相談」フォームから受け付けており、まず無料相談を経てから入会の流れとなっています。

入会金なしでスタートできるこのキャンペーンは、婚活を始める初期コストを大幅に抑えられる機会です。

仲人経験者が個別サポートを担う少人数制の体制と組み合わせることで、初めて結婚相談所を利用する方でも安心して婚活をスタートできます。

よくある質問

Q. 秋の婚活キャンペーンの対象者はどのような方ですか？

A. 2019年9月1日（日）から11月30日（土）の期間中に入会した方全員が対象です。

期間内の入会で、通常2万円の入会金が0円になります。

Q. JUNブライダル・ラボへの申し込みはどのように行いますか？

A. まず公式サイトの「無料相談」フォームから申し込む流れになっています。

入会には住民票や独身証明書などの公的書類の提出が必要です。

Q. 月会費以外にかかる費用はありますか？

A. ベーシックプランでは、お見合いが成立した場合のお見合い料は無料です。

月会費とサポート料を低額に抑えた成功報酬型の料金体系が採用されています。

詳細な料金は公式サイトに掲載されています。

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