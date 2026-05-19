オードリー若林正恭、MC番組継続への“勘”がさえる「第六感で」
お笑いコンビ・オードリーの若林正恭が19日、都内で行われたPrime Videoのバラエティ番組『シークレットNGハウス Season2』（22日配信）配信直前イベントに嵐の二宮和也とともに登壇した。同番組がseason2となったことにちなみ、最近パワーアップしたことを聞かれた若林は「勘」と回答した。
【写真】おなじみの衣装で…シークレットポーズを披露した二宮和也＆若林正恭
若林は「年齢も重ねて経験もしてきて、『シーズン2があるな』っていうの勘で分かるようになってきちゃった。特番やったときにレギュラー化ないだろうなとか（笑）」と明かす。二宮から「何パーセントくらい？」と聞かれると、「70％くらい」と若林。「スーパーで買い物しているときに、知らない人から『あれ見ました』って言われたものって評判いいんだなって。そういうのも含めてわかるようになってきた」と話した。
同番組に関しては「season3までは本当にあると思います。その先は分かんないです（笑）」といい「なんか感じる。第六感で」と今作の出来をアピールした。
同番組は、参加者たちが“ある行動”を避けながらゲームに挑む、新感覚の心理戦バラエティ。MC（ゲームマスター）の二宮と若林が密かに設定する「絶対にしてはいけない言動」＝“シークレットNG”を回避しながら、プレーヤーたちはトークやさまざまなアクティビティに挑戦していく。各ジャンルから集結した8人の人気芸能人がゲームに挑戦し、プレーヤーたちは賞金をかけて疑心暗鬼の心理戦を繰り広げる。
【写真】おなじみの衣装で…シークレットポーズを披露した二宮和也＆若林正恭
若林は「年齢も重ねて経験もしてきて、『シーズン2があるな』っていうの勘で分かるようになってきちゃった。特番やったときにレギュラー化ないだろうなとか（笑）」と明かす。二宮から「何パーセントくらい？」と聞かれると、「70％くらい」と若林。「スーパーで買い物しているときに、知らない人から『あれ見ました』って言われたものって評判いいんだなって。そういうのも含めてわかるようになってきた」と話した。
同番組は、参加者たちが“ある行動”を避けながらゲームに挑む、新感覚の心理戦バラエティ。MC（ゲームマスター）の二宮と若林が密かに設定する「絶対にしてはいけない言動」＝“シークレットNG”を回避しながら、プレーヤーたちはトークやさまざまなアクティビティに挑戦していく。各ジャンルから集結した8人の人気芸能人がゲームに挑戦し、プレーヤーたちは賞金をかけて疑心暗鬼の心理戦を繰り広げる。