目黒の路地裏で54年　常連が作り上げた老舗喫茶『コーヒーの店 ドゥー』の香り豊かなブレンド

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・目黒の老舗喫茶店『コーヒーの店 ドゥー』です。

琥珀色の空間にモダンな時が流れる路地裏の老舗喫茶

「いい店はお客さんが作ってくれるもの」。マスターの嵯峨雅芳さんの言葉がじぃんと心に沁みる。

創業して54年。まるでコーヒーのようにエイジングされた店は壁の琥珀色からカウンターのバラ1輪まで常連客との物語が息づいている。

愛される店には愛される味がある。そのひとつがサイフォンで淹れるブレンドだろう。ネルドリップとはまた違う、淹れたて熱々のフレッシュな味は香り豊かで雑味のないおいしさ。クオリティを高めるため豆の量は通常の倍近く使うそう。

ドゥーブレンド630円、クロックムッシュ630円

『コーヒーの店 ドゥー』（手前）ドゥーブレンド 630円 （奥）クロックムッシュ 630円 ブレンドは中煎りの4種の豆を配合。クロックムッシュはバターをたっぷり使う。香ばしい焼き目からハムとチーズがとろり

もうひとつが名物クロックムッシュ。俳優だった先代がパリ滞在時に現地の友人から教わったレシピで、上質なゴーダチーズと無添加ハム、バターたっぷりのシンプルな構成はフランス人の常連が「これぞ故郷の母の味」と絶賛するほど。

ここは目黒にある70年代のパリ、そんなモダンな空気が流れている。

『コーヒーの店 ドゥー』

目黒『コーヒーの店 ドゥー』

［店名］『コーヒーの店 ドゥー』

［住所］東京都品川区上大崎2-15-14高木ビル1階

［電話］03-3444-6609

［営業時間］13時〜19時

［休日］金・土・日・祝

［交通］JR山手線ほか目黒駅東口から徒歩2分

写真／西崎進也、取材／肥田木奈々

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、老舗喫茶店の絶品コーヒー＆フードの画像をご覧いただけます

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年4月号発売時点の情報です。

【画像】フランス人も「これぞ故郷の母の味」と絶賛！ 名物クロックムッシュ（6枚）