目黒の路地裏で54年 常連が作り上げた老舗喫茶『コーヒーの店 ドゥー』の香り豊かなブレンド
全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・目黒の老舗喫茶店『コーヒーの店 ドゥー』です。
琥珀色の空間にモダンな時が流れる路地裏の老舗喫茶
「いい店はお客さんが作ってくれるもの」。マスターの嵯峨雅芳さんの言葉がじぃんと心に沁みる。
創業して54年。まるでコーヒーのようにエイジングされた店は壁の琥珀色からカウンターのバラ1輪まで常連客との物語が息づいている。
愛される店には愛される味がある。そのひとつがサイフォンで淹れるブレンドだろう。ネルドリップとはまた違う、淹れたて熱々のフレッシュな味は香り豊かで雑味のないおいしさ。クオリティを高めるため豆の量は通常の倍近く使うそう。
ドゥーブレンド630円、クロックムッシュ630円
『コーヒーの店 ドゥー』（手前）ドゥーブレンド 630円 （奥）クロックムッシュ 630円 ブレンドは中煎りの4種の豆を配合。クロックムッシュはバターをたっぷり使う。香ばしい焼き目からハムとチーズがとろり
もうひとつが名物クロックムッシュ。俳優だった先代がパリ滞在時に現地の友人から教わったレシピで、上質なゴーダチーズと無添加ハム、バターたっぷりのシンプルな構成はフランス人の常連が「これぞ故郷の母の味」と絶賛するほど。
ここは目黒にある70年代のパリ、そんなモダンな空気が流れている。
『コーヒーの店 ドゥー』
目黒『コーヒーの店 ドゥー』
［店名］『コーヒーの店 ドゥー』
［住所］東京都品川区上大崎2-15-14高木ビル1階
［電話］03-3444-6609
［営業時間］13時〜19時
［休日］金・土・日・祝
［交通］JR山手線ほか目黒駅東口から徒歩2分
写真／西崎進也、取材／肥田木奈々
※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。
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※月刊情報誌『おとなの週末』2026年4月号発売時点の情報です。