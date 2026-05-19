【アナグラムクイズ】解けるとスッキリ！「あ か う り げ だ」を並び替えると？ 最後の文字は「か」
ひらがなを並び替えてある単語を作る「アナグラムクイズ」！
一見すると意味の通じない文字列も、正しく並び替えることでお馴染みの言葉に変わります。1分以内に正解へたどり着けるでしょうか？ 集中力を高めて挑戦してみてください！
次のひらがなを並び替えてできる単語を考えてみましょう。
あ か う り げ だ
ヒント：最後の文字は「か」
答えを見る
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正解は「うりあげだか」でした。
▼解説
正解は、ビジネスで使われる「売上高（うりあげだか）」でした！ 「うり」や「あげ」という動詞に近い音を見つけると、一気に正解が見えてきやすくなります。
正しく並び替えることで実在する単語になりましたね。ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳의活性化を目指しましょう！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
一見すると意味の通じない文字列も、正しく並び替えることでお馴染みの言葉に変わります。1分以内に正解へたどり着けるでしょうか？ 集中力を高めて挑戦してみてください！
問題：「あ か う り げ だ」
次のひらがなを並び替えてできる単語を考えてみましょう。
あ か う り げ だ
ヒント：最後の文字は「か」
答えを見る
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正解：うりあげだか
正解は「うりあげだか」でした。
正解は、ビジネスで使われる「売上高（うりあげだか）」でした！ 「うり」や「あげ」という動詞に近い音を見つけると、一気に正解が見えてきやすくなります。
正しく並び替えることで実在する単語になりましたね。ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳의活性化を目指しましょう！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)