俳優・草刈正雄の長女で、タレントや実業家として活躍している紅蘭（くらん）の最新ショットが話題を呼んでいる。

１９日までに自身のインスタグラムを更新し、「Ｒｅｓｃｈｉｏ 約１０００年も前からあるお城を リノベーションして作られたホテル ホテルというより 別世界に入り込んだような空間だった」とイタリアでの写真を載せた紅蘭。

「細かいディテールが本当に美しくて お部屋に置かれているもの全ての こだわりがすごかった こんな空気感は初めて！ 凄いエネルギーを感じれたし 全てに癒された時間…」とつづり、ピンクの水着姿やロードバイクにまたがるスポーティーな１枚、食事をする様子などを公開している。

複数枚の写真の中には白いセットアップを着用した男性の後ろ姿が写っており、ワイングラスを持つ写真にも背景に体格の良い男性がぼんやりと見えている。フォロワーからは「素敵な素敵な後ろ姿は彼氏さんかしらん？」「新婚旅行かな？素敵」「良い報告待ってるね」「チラッと映るメンズは彼？」「ねぇねぇねぇ！誰ときてるの！」「彼氏ですか！」「素敵な男性の後ろ姿が気になりました」とその正体を気にする声のほか「スタイル良すぎて感動です 理想的すぎます」「リアル不二子ちゃん！！」「いつ見てもマジ綺麗」などのコメントが寄せられている。

紅蘭は２０１８年、事実婚状態のミュージシャンとの間に第１子長女を出産したが、翌１９年に関係解消を報告していた。