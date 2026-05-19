お笑いコンビ「千鳥」の大悟（46）が18日放送の日本テレビ系「大悟の芸人領収書」（月曜後11・59）に出演。新米パパのお笑いコンビ「カカロニ」の栗谷にアドバイスをした。

この日は特別企画「童貞芸人が一年半後、父になる」と題して、交際経験ゼロだった栗谷が結婚してパパになるまでに密着した。

娘を初めて抱っこし、「可愛い〜。可愛い。パパだよ〜。おとなしくていい子だね。全然泣かない。ありがとう」と喜ぶ栗谷の映像が流された。

栗谷はその後スタッフに「パパになりました」と改めて報告。「めちゃくちゃ可愛いですね。めっちゃ可愛い。（妻が）頑張ってくれました。元気で良かったです、本当に」と号泣した。「父親にやっぱり見てほしかったですね。めちゃくちゃ可愛いかったので、見たかっただろうなっていうのはありますけど。“しっかりしろよ”と言われると思います」と亡き父への思いを語り、「いいパパになれるか分からないですけど、20歳までは絶対に飯を食わせます」と決意した。

スタジオの大悟は「今の涙に、“めちゃくちゃ可愛いです。ありがとう”に全てが入ってるから。あの時の“元気で生まれてきれくれてありがとう”“奥さんありがとう”“可愛いな”。あれさえ忘れんかったら大丈夫やから」とアドバイス。「あれをたまに忘れがちになる。男は」と続けて、笑いを誘った。