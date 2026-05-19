インナーウェア新ブランド「Chut! By BRADELIS」が叶える洗練美♡

補整下着ブランド「BRADELIS New York」から、新ブランド「Chut! By BRADELIS」が誕生♡ 2026年5月27日（水）より、公式オンラインストア限定で新作アイテムの販売がスタートします。軽やかな着け心地と洗練されたデザインを融合し、“ありのままの自分を美しく見せる”をテーマにしたインナーウェアコレクション。毎日のファッションをもっと自由に楽しめる注目ブランドです。

軽やかさと美しさを両立した新シリーズ

「シアーヴェール」は、肌あたりのやさしさと軽やかなフィット感にこだわったシリーズ。オリジナル開発の「エアリーモールドカップ」を採用し、薄手で超軽量ながら自然な上向きバストラインを演出します。

さらに、「サイドリフト構造（特許第5986982号）」によって脇からしっかり引き上げ、美しいシルエットをキープ。上品な透け感のレースデザインが、女性らしく洗練された印象を与えてくれます♡

一方、「ドレスイージーレース」は、ノンワイヤーならではの快適さが魅力。伸縮性のある素材でどんなバストにもなじみやすく、Tシャツサイズで選べる気軽さもポイントです。

ソフトなストレッチモールドカップと低めのL字構造で、すっきりとした美シルエットへ導きます。

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ランジェリーファッションを楽しむ

トレンド感を楽しみたい方には、「シアーリブ」シリーズがおすすめ。繊細な透け感が美しいシアーリブ素材を使用し、ランジェリーをファッションとして楽しめるレイヤードアイテムを展開しています。

ラインアップは、ビスチェブラ、キャミソール、デザイントップスの3型。トップスやシャツに重ねることで、カジュアルにもモードにも映える旬のスタイリングが完成します。

ヘルシーな肌見せを楽しみたい方にもぴったり♪

さらに、「ドレスイージー バックレース」は、背中を美しく魅せる“見せるインナー”。

シアーレースを縁取ったオープンバックデザインが印象的で、トップスからのぞかせるだけでコーディネートのアクセントになります。

細ストラップと繊細なレースが華奢な印象を演出しながら、ソフトな素材で締め付け感の少ない快適な着用感を実現。肌見せコーデを大人っぽく楽しみたい方におすすめです。

オンライン限定で登場する注目ブランド

「Chut! By BRADELIS」は、2024年にサービス終了した「Chut!」の魅力を受け継ぎながら、ブラデリスならではのものづくりと今っぽい感性を融合した新ブランドです。

価格・サイズ・カラー展開の詳細は今後公式オンラインストアにて順次公開予定。オンライン限定販売だからこそ、自宅でゆっくりお気に入りを選べるのも嬉しいポイントです。

発売日は2026年5月27日（水）。公式オンラインストア限定販売となるため、気になる方は早めのチェックがおすすめです♡

まとめ

「Chut! By BRADELIS」は、軽やかな着け心地と洗練されたデザインで、毎日のインナー選びをもっと楽しくしてくれる新ブランド。

透け感やレイヤードを楽しむ旬のランジェリーファッションから、快適さにこだわったノンワイヤーシリーズまで、今の気分に寄り添うアイテムが揃います。

自分らしいおしゃれを楽しみたい方は、ぜひチェックしてみてください♪