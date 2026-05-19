歌手の森口博子（57）が18日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。高校の同級生について語った。

この日はタレントの森脇健児と出演。森脇とは互いにブレイクを果たしたフジテレビ「夢がMORI MORI」（1992〜1995年）で共演していた。

森口は今年で歌手デビュー41年。経歴を振り返る中、森脇が「、堀越高校の芸能科でこの人ぐらい、皆勤賞取ったの」とイジると、「取ってない、近い」と森口。「芸能コースでずっと1時間目から終わりまでいるって、辛いよ、けんちゃん」と苦笑。「それは学生として当たり前のことなのよ。だけど一応堀越学園の芸能コースにいる限り、何で芸能コースなの？って言ったら、“いや、お仕事に行くから”“じゃあなんで行かないの？”っていう話になるじゃない」と笑った。

そんな高校の同級生では荻野目洋子、武田久美子らがいたといい、「岩井小百合ちゃんは、私が子供の頃に一緒に『ちびっこものまね』の歌番組に一緒に出ていて。その時から、同じ年だけど、大人の言葉で言うと“こまっちゃくれた子が出てきたな”って。同じ年なんだけど、振り付けとかも凄いセクシーで可愛いし。“可愛い子がいるな”と思ったらデビューして、“あ、あの子だ！”って。私は子供の頃から見てたし」と明かした。

さらに「井森（美幸）は同期。ホリプロタレントスカウトキャラバンで一押しで。私もガンダムでデビューしました。当然事務所に押してもらえると思っていたら、暇な歌手で。同期に同じ事務所に松本典子ちゃんがいて、会社はそっちを推してたから、私は皆勤賞に近かった」と笑った。