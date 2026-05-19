小祝さくら、菅沼菜々ら人気女子プロの“お気に入りカラー”が限定で登場！ ルコックスポルティフの「遮熱冷感ポンチョ」が熱中症対策にぴったりだった
5月に入り、すでに各地で最高気温が30℃を超える真夏日を記録するなど、今シーズンのゴルフでも早くも厳しい暑さへの対策が急務となっている。そんななか、デサントジャパンが展開するスポーツブランド『ルコックスポルティフ』から、ゴルファーの熱中症対策に有効な新アイテム「遮熱冷感ポンチョ」が登場した。
【写真】女子プロが選んだ「お気に入りカラー」全色
このアイテムの注目ポイントは、同ブランドのウェアを着用してツアーで活躍する契約プロ5人の「お気に入りカラー」がラインナップされている点。6月上旬の発売に先立ち、この限定カラーが公式通販サイトで予約を開始している。具体的には、橋添穂の「パープル」、菅沼菜々の「ピンク」、小祝さくらの「イエロー」、中村心の「グリーン」、稲垣那奈子の「ブルー」で、華やかな5色が用意されている。ファンにとっては、応援するプロと同じカラーを身にまとってラウンドやツアー観戦を楽しめるかたちだ。そんな遮熱冷感ポンチョで目を引くのが、実用的な機能性。直射日光を遮ることで衣服内の温度上昇を抑える遮熱機能は、マイナス13.3℃の温度差を実証しているという。さらに、肌に触れた瞬間にひんやりとした感覚を得られる接触冷感機能や、夏の強い日差しから肌を守る最高値のUVカット機能（UPF50+）も備えており、夏のタフな気候から体を守るための高いポテンシャルを秘めている。実際のラウンドを想定して、非常に使い勝手が良い仕様に仕上がっている点も優秀。さっと羽織って胸元のボタンを留めるだけで、頭から指先までをすっぽりと覆うことができ、ずり落ちる心配もない。日傘とは違って両手が自由に使えるため、クラブの持ち運びや待ち時間といった隙間時間にもノンストレスで使用可能である。また、周囲の視界を遮ったりぶつかったりするリスクがないため、同伴競技者への配慮はもちろん、混雑する夏のツアー観戦用としても適している。使用の際に水で濡らす必要がないため服を湿らせることもなく、付属の袋にコンパクトに収納して持ち運びができる手軽さも魅力だ。価格は税込み5,830円で、公式通販サイト限定で6月上旬より発売予定。特設サイトでは、クイズに正解すると抽選で各色1名にこのポンチョが当たるプレゼントキャンペーンも5月28日まで実施されている。なお、ネイビーとグレーの「通常カラー（税込み5,500円）」については、公式通販のほかゴルフチェーン店等でも広く展開される。本格的な夏が到来する前に、万全の暑さ対策を整えておきたい。◇ ◇ ◇5人が新たにランクイン！→関連記事で【第2回「一緒にお酒を飲みたい女子プロ」ランキング！ 渋野日向子に吉田鈴……話し上手で聞き上手なムードメーカーは誰だ？】を掲載中
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