成田美寿々が今季初戦を完走 原辰徳との記念写真にカツオのたたきでシニア大会を満喫！
成田美寿々が自身のインスタグラムを更新。国内シニアツアーの新規大会「リョーマゴルフ 日高村オープン」に参戦したことを投稿した。
【写真】「役得役得」 原辰徳との写真に笑顔が溢れる成田美寿々（全4枚）
この大会は日本で初めて自治体（高知県日高村）がリョーマゴルフと共同で主催するツアー大会。男子シニアはもちろん、女子プロの部、最終日にはジュニアゴルファーもプレーをし、それぞれの部門で優勝者が決定する新しいスタイルが採用された。成田は「地域密着型の初めてのツアー！ このような素敵な試みの一部となれたことは感謝でいっぱいです」と参加できたことを喜んでいた。そして男子シニアプロの卓越した技術を目の当たりにして「ゴルフがうまくて、優しくて、カッコよくて、そしてプレーが速い！」「二日間あっという間でした」と振り返っていた。投稿では、堀奈津佳と一緒に元巨人軍監督の原辰徳と撮った3ショットを公開。この嬉しい写真を「役得役得」と喜んでいた。さらに「帰りの飛行機でご飯食べてたらさらっとお会計までしてくださり(席全然違うのに) スマートで優しくて太陽のような人でした」「か、かっこいい…」と大絶賛。「本当にありがとうございました！！！」と感謝していた。2枚目は“高知と言えばこれ！”、服部真夕と一緒にカツオのたたきが盛られた皿を持つ写真だった。そして最後はアイアンショットを放つ動画。実は成田は昨年に左手親指の痛みが再発。治療を続けてきたが完治は難しく、痛みと付き合いながら頑張っていくことを大会前に明かしていた。投稿でも「不安でいっぱいでした」としたものの「なんとか皆様に迷惑かけずに終えれたかと思います」と無事に完走できたことに安堵していた。現時点では参戦が確定している試合はないそうだが、「怪我と向き合いながら少しずつ前に進んでいきたいと思います」「これからも応援よろしくお願いします！！」とファンに呼び掛けていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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