国内男子ツアーはメジャー初戦 昨年覇者・清水大成は堀川未来夢、片岡尚之との組み合わせ
＜日本プロゴルフ選手権 事前情報◇20日◇蒲生ゴルフ倶楽部（滋賀県）◇7337ヤード・パー72＞国内男子ツアーは、今季のメジャー初戦が行われる。日本プロゴルフ協会（PGA）が主催する、日本で最古の歴史と伝統を有する一戦の組み合わせが発表された。
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今大会は、蒲生ゴルフ倶楽部が舞台となる。なお、2028年まで同コースでの開催が決まっている。同大会が3年連続で同一コース開催となるのは史上初。昨年は、三甲ゴルフ倶楽部 谷汲コースを舞台に、清水大成が生源寺龍憲との4ホールに及ぶプレーオフを制し、メジャーでツアー初優勝を挙げた。ディフェンディングチャンピオンとして迎える清水は、堀川未来夢、片岡尚之との組み合わせとなった。先週、13年ぶりの勝利を挙げた藤本佳則は、宮里優作、佐藤大平とのグルーピング。同週に優勝争いを演じた池田勇太は、河本力、サイモン・イエーツとの組み合わせとなった。LIVゴルフに参戦する浅地洋佑、前週の海外メジャー「全米プロゴルフ選手権」に出場した比嘉一貴も参戦する。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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