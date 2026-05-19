石川佳純 （C）ORICON NewS inc.

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　元プロ卓球選手の石川佳純が、MLB・パドレスとドジャースの一戦で始球式に登場することが19日、発表された。

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　木下グループスポーツアンバサダーを務めている石川は、米国・ペトコパークで現地時間午後6時15分ごろに開催されるMLB「サンディエゴ・パドレス 対 ロサンゼルス・ドジャース」戦の試合前に行われる「ファーストピッチ」（始球式）に登場する。木下グループが発表した。

　石川は「この様な貴重な機会をいただき、とても光栄です。メジャーリーグを生観戦することは初めてなのでとても楽しみです。始球式、ストライクを決められるよう全力で務めさせていただきます！」とコメントした。