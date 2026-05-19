嵐・二宮和也が１９日、都内でＭＣを務めるＰｒｉｍｅ Ｖｉｄｅｏのバラエティー番組「シークレットＮＧハウス Ｓｅａｓｏｎ２」（２２日配信）の配信直前イベントに出席し、ファンへの感謝を語った。

二宮は本番組でおなじみの水色と黒色のスーツ姿で登壇した。５月末で活動終了する嵐は、現在ラストツアーを開催中。１５〜１７日に大阪・京セラドーム公演を終え、３１日に東京ドームでラストステージを控えている。

最近パワーアップしたことについて、「体力」とフリップにしたため、「今、（嵐として）ツアーを回ってるんですけど大阪公演以外、日帰りで帰って朝から働いている。みんなに『忙しいでしょ〜今』って言われるけど、そんなテンションじゃないくらい忙しい！」と多忙ぶりを告白した。

それでも、グループとしては２０２０年末以来のステージとあり、ファンの声援がパワーになることを再認識している様子。「（体力面は）全然大丈夫じゃないけど、大丈夫！ やっぱり、声援もすばらしいんだなと思いました」と感激の表情を見せ、「あれが無かったらこんなに歌って踊ってない」と断言。ファンから送られる黄色い歓声に感謝した。

二宮の言葉を受けて、会場に集まった観客約１６０人は拍手を送っていた。