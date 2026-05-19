「嵐」の二宮和也（42）オードリー若林正恭（47）が19日、都内でPrime Video「シークレットNGハウス Season2」（22日から独占配信）配信直前イベントに登壇した。

二宮と若林がMCを務め、参加者たちが「ある行動」を避けながらゲームに挑む、新感覚の心理戦バラエティー。シーズン2のプレーヤーは俳優の佐藤健、本田翼、Hey！Say！JUMP伊野尾慧、若槻千夏、平成ノブシコブシ吉村崇、オードリー春日俊彰、ウエンツ瑛士、乃木坂46一ノ瀬美空。

パワーアップした今作にちなみ、自身がパワーアップしたものは「体力」と回答した。意図を察した会場からは「あ〜」と声が漏れる一幕も。二宮は現在嵐のラストツアー中で、31日の東京公演を残している。15日から17日に行われた大阪公演では、公演後に5人で食事に行ったという。「飯食いに行こうとなって12時くらいまで食ったり飲んだり。次の日朝6時くらいに起きて朝イチの飛行機で帰って、働いてるんです」とハードな毎日を告白。

メンバーも同様に個人活動と並行しながらライブに出演する多忙な毎日を送っているという。「メンバーも（ツアーの）準備もしてると思いますけど、大阪だって6時に起きて（櫻井）翔ちゃんも一緒で全く同じ動き方をしているし。みんなそれぞれ働いているので。（ツアーの合間で）働いてないのはリーダー（大野智）くらいじゃないですか」と、仲良しの大野をイジるジョークで、会場の笑いを誘った。

二宮は、司会者から「ファイナルまで走り抜けてください」と投げかけられると「ありがとうございます！」と返し、会場から激励の拍手を浴びた。