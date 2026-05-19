「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」１９日午後１時現在でキオクシアホールディングス<285A.T>が「売り予想数上昇」１位となっている。



キオクシアは前日に好決算発表を材料に買いが集中、大引けまで値がつかず、ストップ高比例配分となったが、きょうは朝高後に値を消し５万円台を割り込んだ。前日の米国株市場では半導体セクターに大きく売られる銘柄が目立ち、東京市場でもその流れを引き継ぎ同関連株は利食い急ぎの動きが顕在化している。キオクシアは５月に入ってからモメンタム相場に拍車がかかっており、全体相場の牽引役となってきたが、目先はポジション調整の売り圧力が強い。一方、下値では押し目買いの動きも観測され５万円台を割り込んだ水準では強弱観が対立。きょうは「買い予想数上昇」でも２位に入っている。



出所：MINKABU PRESS