W杯初出場のヨルダン代表、本大会候補メンバー30名を発表！…“王者”アルゼンチンらと対戦へ
ヨルダンサッカー協会（JFA）は18日、FIFAワールドカップ2026に臨む同国代表の候補メンバー30名を発表した。
アジア最終予選グループBを韓国代表に次ぐ2位で終え、史上初のワールドカップ出場を決めたヨルダン代表。本大会ではグループJに入り、前回大会王者のアルゼンチン代表、アルジェリア代表、オーストリア代表と対戦する。
暫定メンバーにはリーグ・アンのレンヌで活躍するムサ・アル・ターマリを筆頭に30名が名を連ねた。国内リーグ最多優勝を誇るアル・ファイサリーや現王者アル・フセインから多くのメンバーが選出されたほか、イラクやカタール、韓国、マレーシア、モロッコ、エジプトで活躍する選手も含まれている。メンバーは今後26名に絞り込まれる予定だ。
今回発表されたメンバーは以下の通り。
▼GK
ヤズィード・アブレイラ（アル・フセイン）
アブダッラー・アル・ファーフーリー（アル・ウィダット）
アハマド・ジュアイディ（シャバーブ・アル・オルドゥン）
ヌール・バニ・アッティアー（アル・ファイサリー）
▼DF
モハメド・アブアルナディ（セランゴール／マレーシア）
ユーセフ・モハンマド・アブアルジャザー（アル・フセイン）
フサム・アブ・ダハブ（アル・ファイサリー）
モハンマド・アブ・ハシーシュ（アル・カルマ／イラク）
モハンナド・アブ・タハ（アル・クウワ／イラク）
ヤザン・アル・アラブ（FCソウル／韓国）
サイード・アル・ロサン（アル・フセイン）
アフマッド・アサフ（アル・フセイン）
アナス・バダウィ（アル・ファイサリー）
アブダッラー・ナシブ（アル・ザウラー／イラク）
エサン・ハダッド（アル・フセイン）
サリム・オバイド（アル・フセイン）
モハンマド・タハ（アル・フセイン）
▼MF
モハメド・アル・ダウド（アル・ワフダート）
ニザール・アル・ラシュダン（カタールSC／カタール）
ヌール・アル・ラワブデ（セランゴール／マレーシア）
ラジャーイー・アーイド（アル・フセイン）
アメル・ジャモス（アル・ザウラー／イラク）
ユセフ・カシ（アル・フセイン）
イブラヒム・サデー（アル・カルマ／イラク）
▼FW
モハンマド・アブー・ゼリーク（ラジャ・カサブランカ／モロッコ）
ムサ・アル・ターマリ（レンヌ／フランス）
アリ・アザイゼ（アル・シャバブ／サウジアラビア）
オーデ・アル・ファーフーリー（ピラミッドFC／エジプト）
アリ・オルワン（アル・スィーリーヤ／カタール）
イブラヒム・サブラー（ロコモティヴァ・ザグレブ／クロアチア）
アジア最終予選グループBを韓国代表に次ぐ2位で終え、史上初のワールドカップ出場を決めたヨルダン代表。本大会ではグループJに入り、前回大会王者のアルゼンチン代表、アルジェリア代表、オーストリア代表と対戦する。
暫定メンバーにはリーグ・アンのレンヌで活躍するムサ・アル・ターマリを筆頭に30名が名を連ねた。国内リーグ最多優勝を誇るアル・ファイサリーや現王者アル・フセインから多くのメンバーが選出されたほか、イラクやカタール、韓国、マレーシア、モロッコ、エジプトで活躍する選手も含まれている。メンバーは今後26名に絞り込まれる予定だ。
▼GK
ヤズィード・アブレイラ（アル・フセイン）
アブダッラー・アル・ファーフーリー（アル・ウィダット）
アハマド・ジュアイディ（シャバーブ・アル・オルドゥン）
ヌール・バニ・アッティアー（アル・ファイサリー）
▼DF
モハメド・アブアルナディ（セランゴール／マレーシア）
ユーセフ・モハンマド・アブアルジャザー（アル・フセイン）
フサム・アブ・ダハブ（アル・ファイサリー）
モハンマド・アブ・ハシーシュ（アル・カルマ／イラク）
モハンナド・アブ・タハ（アル・クウワ／イラク）
ヤザン・アル・アラブ（FCソウル／韓国）
サイード・アル・ロサン（アル・フセイン）
アフマッド・アサフ（アル・フセイン）
アナス・バダウィ（アル・ファイサリー）
アブダッラー・ナシブ（アル・ザウラー／イラク）
エサン・ハダッド（アル・フセイン）
サリム・オバイド（アル・フセイン）
モハンマド・タハ（アル・フセイン）
▼MF
モハメド・アル・ダウド（アル・ワフダート）
ニザール・アル・ラシュダン（カタールSC／カタール）
ヌール・アル・ラワブデ（セランゴール／マレーシア）
ラジャーイー・アーイド（アル・フセイン）
アメル・ジャモス（アル・ザウラー／イラク）
ユセフ・カシ（アル・フセイン）
イブラヒム・サデー（アル・カルマ／イラク）
▼FW
モハンマド・アブー・ゼリーク（ラジャ・カサブランカ／モロッコ）
ムサ・アル・ターマリ（レンヌ／フランス）
アリ・アザイゼ（アル・シャバブ／サウジアラビア）
オーデ・アル・ファーフーリー（ピラミッドFC／エジプト）
アリ・オルワン（アル・スィーリーヤ／カタール）
イブラヒム・サブラー（ロコモティヴァ・ザグレブ／クロアチア）