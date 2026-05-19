19日14時現在の日経平均株価は前日比203.65円（-0.33％）安の6万612.30円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1057、値下がりは475、変わらずは31と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は220.44円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、アドテスト <6857>が212.4円、東エレク <8035>が173.98円、フジクラ <5803>が53.5円、ファナック <6954>が46.93円と続いている。



プラス寄与度トップはファストリ <9983>で、日経平均を242.97円押し上げている。次いでリクルート <6098>が71.20円、コナミＧ <9766>が61.18円、バンナムＨＤ <7832>が32.68円、ＫＤＤＩ <9433>が31.58円と続く。



業種別では33業種中26業種が値上がり。1位はサービスで、以下、その他製品、保険、水産・農林と続く。値下がり上位には非鉄金属、精密機器、ガラス・土石が並んでいる。



※14時0分6秒時点



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