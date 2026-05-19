スターバックス、不具合をお詫び “2杯目”割引サービス、レシートに印字されない可能性
スターバックスは19日、公式サイトにて、特定の条件が重なった場合、レシートに「One More Coffee（ワン モア コーヒー）」の文字が印字されない不具合が判明したことを発表した。
【画像】イチゴ尽くしのビバレッジ2種が登場中
発表で「『GOOD START! Morning』ご利用時のレシートへのOne More Coffee印字漏れに関するお詫びとご案内」と題し、特定の条件がすべて重なった場合に、レシートに「One More Coffee（ワン モア コーヒー）」の案内が印字されない不具合があることが判明したと伝えた。
発生件数は150件。全国のスターバックス店舗が対象だが、スターバックス リザーブ ロースタリー 東京、スターバックス リザーブ ストア銀座マロニエ通り、プリンチ 代官山T-SITEなど一部店舗を除く。きょう19日以降に利用した場合は、レシートに正しく案内が印字されている。
「対象のお客様には多大なご不便をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。今後はこのようなことのないよう、再発防止に努めて参りますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます」とつづった。
対象者には「One More Coffee（有料）をご提供させていただきます」と説明し、「以下のようなご利用にお心当たりあるお客さまはお手数ですが、ご購入時のレシートを対象店舗にご持参ください」「また、レシートをなくされた場合には、対象店舗までお申し出ください」と呼びかけた。
「One More Coffee（ワン モア コーヒー） 」は、対象のドリンクを購入した当日に限り、2杯目を割引価格で購入できるサービス。店頭購入の場合は、購入時のレシートが必要となり、モバイルオーダーの場合は、eTicketの提示が必要となる。
また「GOOD START! Morning（グッド スタート モーニング）」とは、各店舗の開店から午前11時までの間に、対象ドリンクと 対象フードを同時に購入すると、合計金額から税抜き37円を値引きする、店頭限定の朝のサービスとなる。モバイルオーダーは対象外。
■以下2つの条件が重なる場合に「One More Coffee（ワン モア コーヒー）」案内が印字されない不具合
１、期間と時間：2026年1月19日（月）〜2026年5月18日（月） 各店舗の開店から午前11時まで
２、購入：下記「対象ドリンク」と「対象フード」を含む「GOOD START! Morning」セットを、一度に3点以上購入
【対象ドリンク】
ブリュードコーヒー、カフェミスト
【対象フード】
ブルーベリー ベーグルサンド、あらびきソーセージパイ、シュガードーナツ、クロックムッシュ、ベーコンエッグベーグルサンド、ストロベリー ベーグルサンド
【画像】イチゴ尽くしのビバレッジ2種が登場中
発表で「『GOOD START! Morning』ご利用時のレシートへのOne More Coffee印字漏れに関するお詫びとご案内」と題し、特定の条件がすべて重なった場合に、レシートに「One More Coffee（ワン モア コーヒー）」の案内が印字されない不具合があることが判明したと伝えた。
「対象のお客様には多大なご不便をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。今後はこのようなことのないよう、再発防止に努めて参りますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます」とつづった。
対象者には「One More Coffee（有料）をご提供させていただきます」と説明し、「以下のようなご利用にお心当たりあるお客さまはお手数ですが、ご購入時のレシートを対象店舗にご持参ください」「また、レシートをなくされた場合には、対象店舗までお申し出ください」と呼びかけた。
「One More Coffee（ワン モア コーヒー） 」は、対象のドリンクを購入した当日に限り、2杯目を割引価格で購入できるサービス。店頭購入の場合は、購入時のレシートが必要となり、モバイルオーダーの場合は、eTicketの提示が必要となる。
また「GOOD START! Morning（グッド スタート モーニング）」とは、各店舗の開店から午前11時までの間に、対象ドリンクと 対象フードを同時に購入すると、合計金額から税抜き37円を値引きする、店頭限定の朝のサービスとなる。モバイルオーダーは対象外。
■以下2つの条件が重なる場合に「One More Coffee（ワン モア コーヒー）」案内が印字されない不具合
１、期間と時間：2026年1月19日（月）〜2026年5月18日（月） 各店舗の開店から午前11時まで
２、購入：下記「対象ドリンク」と「対象フード」を含む「GOOD START! Morning」セットを、一度に3点以上購入
【対象ドリンク】
ブリュードコーヒー、カフェミスト
【対象フード】
ブルーベリー ベーグルサンド、あらびきソーセージパイ、シュガードーナツ、クロックムッシュ、ベーコンエッグベーグルサンド、ストロベリー ベーグルサンド