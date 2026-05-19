「嵐」の二宮和也（42）オードリー若林正恭（47）が19日、都内でPrime Video「シークレットNGハウス Season2」（22日から独占配信）配信直前イベントに登壇した。

二宮と若林がMCを務め、参加者たちが「ある行動」を避けながらゲームに挑む、新感覚の心理戦バラエティー。シーズン2のプレーヤーは俳優の佐藤健、本田翼、Hey！Say！JUMP伊野尾慧、若槻千夏、平成ノブシコブシ吉村崇、オードリー春日俊彰、ウエンツ瑛士、乃木坂46一ノ瀬美空。印象に残っているゲストは2人とも一ノ瀬という。二宮が「一ノ瀬さんですかね」と上げると、若林も「すごかったですね。シーズン1だと若い子が大人に交じってシビアな削られ方をしてた印象だったんですけど、これは見ていただいたらビックリすると思う」とあおった。

二宮は「（佐藤）健くんとか始まった瞬間からね」と続けると、若林も「勝ちに来る目をしてた。映画のラストシーンを取る目で。剣が見えました」と余興感のない、本気の駆け引きが繰り広げられているという。「この世界を生き抜いてきた人たちの駆け引きがすごい。シーズン1からグレードアップしていると思います」と念押しした。

また、二宮は「攻めていないで言うと本田翼。ある種の攻めてない感じがあの人しか出来ない技でした」とし、若林も「本田さんと一ノ瀬さんの攻防がすごかった」とイベントに来場したファン160人を前に多様な見どころをアピールした。