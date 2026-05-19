嵐・二宮和也が１９日、都内で行われたプライムビデオのバラエティー「シークレットＮＧハウス Ｓｅａｓｏｎ２」（２２日配信）の配信直前トークイベントにともにＭＣを務めるオードリー・若林正恭と出席。ラストツアー真っただ中の活動について言及した。

今作が待望のシーズン２で、前作よりパワーアップしているという話題から、自身がパワーアップしたことを問われた二宮は「体力」と回答。「やっぱり今ツアーをまわってるんですけど、北海道、名古屋、福岡、東京も一回やらせてもらったけど、大阪以外、最終日も日帰りで帰って次の朝から働いてるんですよ」と多忙ぶりを明かした。

大阪公演の最終日は「さすがに皆で飯食いに行こうってなって」食事したとし、「１２時ぐらいまで飲んだり食ったりして、ホテル帰って次の日、６時くらいに起きて朝一の飛行機で帰って仕事してる」と説明。「俺ね、自分が一番びっくりしてる。皆に忙しいでしょって言われるけど、もうそんな『忙しいでしょ』ってテンションじゃないくらい忙しい」と苦笑い。それでも体力的には「大丈夫」だとし、「ツアーが二宮の１年の総運動量。つかさどってた者が５、６年なかったんで、心配してたんですけど、声援は素晴らしいなと思いました。あれがなかったらこんなに歌って踊ってなかったんだろうなと思いました」と感慨深げだった。