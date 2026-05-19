奈良競輪のF2は20日に開幕する。19日は前検を実施した。

元砂七夕美（なゆみ、30＝奈良）は復帰3戦目で相性のいい地元開催に臨む。2月半ばから4月初旬まで長期休養を強いられた。「いろいろあって。（休養の）前半はコロナ、へんとう炎、インフルエンザで病気だったんですけど」。回復途中から、子どもの面倒を母にみてもらえない状況となり、シッターを探したという。問題解決して「練習できている。復帰前より、だいぶいい感じ」と手応え十分だ。

復帰2戦目の前回は松戸でG1オールガールズクラシックに出場。初日予選3着で2日目の準決勝（6着）へ進んだ。「その前、岐阜（F2）の感じが悪すぎた。そこから中3日のわりに、松戸で最低限の走りはできた。去年11月に競輪祭（女子王座戦）で走ってG1はお客さんもたくさんいて、楽しかった。大きいレースをもっと走りたい」。取り組む意欲をかき立てられる機会だった。

20日の初日はガールズ予選5Rに6番車で臨む。19年7月の初優勝など優勝3回のうち2回を地元の奈良で果たした。手強いメンバー構成でもチャンスをうかがう。