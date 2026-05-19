限定酒飲み放題、22年目の酒蔵夏宵！ 第一酒造「ひやガーデン」

記事ポイント 創業350年超の第一酒造が、築160年の文化庁登録有形文化財「酒蔵母屋」「米蔵」の敷地内で「ひやガーデン」を2026年6月12日から7月25日まで開催非売品の限定酒など日本酒数種類が飲み放題、特製弁当・地元名水豆腐付きで、前売り金曜4,200円・土曜5,200円（税込）今年から土曜日はイベント終了後に佐野駅まで無料バスが運行、地元ホテルの宿泊割引プランとも連携 創業350年超の第一酒造が、築160年の文化庁登録有形文化財「酒蔵母屋」「米蔵」の敷地内で「ひやガーデン」を2026年6月12日から7月25日まで開催非売品の限定酒など日本酒数種類が飲み放題、特製弁当・地元名水豆腐付きで、前売り金曜4,200円・土曜5,200円（税込）今年から土曜日はイベント終了後に佐野駅まで無料バスが運行、地元ホテルの宿泊割引プランとも連携

栃木県佐野市の第一酒造が、2026年6月12日（金）から7月25日（土）にかけて、酒蔵の敷地内で夏の野外飲食イベント「ひやガーデン」を開催します。

日本酒飲み放題と特製弁当が味わえるこのイベントは、2005年のスタートから今年で22年目を迎え、14日間で約1,000名の参加を見込んでいます。

予約は開催日の1か月前からインターネットでのみ受け付けます。

第一酒造「ひやガーデン」





開催期間：2026年6月12日（金）〜7月25日（土） 毎週金曜・土曜 計14日間開催時間：金曜日 18:30〜20:00 ／ 土曜日 18:00〜19:30会場：第一酒造株式会社 敷地内（栃木県佐野市田島町488番地）アクセス：東武佐野線「田島」駅 徒歩15分参加費：前売 金曜日4,200円 ／ 土曜日5,200円（いずれも税込）定員：72名予約：開催日の1か月前からインターネットでのみ受付（公式予約ページに掲載されます）

「ひやガーデン」は、創業350年超の歴史を持つ第一酒造の敷地内で、毎週金曜・土曜の夜に開かれる限定イベントです。

築160年の文化庁登録有形文化財「酒蔵母屋」や「米蔵」を背景に、非売品の限定酒を含む日本酒数種類の飲み放題と、地元食材を使った特製弁当・地元名水豆腐が提供されます。

1回あたりの定員は72名で、14日間の合計参加者数は約1,000名を見込んでいます。

2005年のスタートから今年が22年目を迎えるロングランイベントで、地元佐野市・近隣エリアからの参加者に加え、近年は首都圏からの来場者も増加しています。

2026年は今年から新たに、土曜日の開催終了後に佐野駅まで無料バスが運行されます。

地元ホテルとのタイアップで宿泊料が割引になるプランも用意されており（別途ホテルへの直接予約が必要）、遠方からでも参加しやすい体制が整っています。

酒蔵の風景と夜のガーデン席





古民家風の酒蔵建物を背景に、屋外に並べられたテーブルへ参加者が着席し、特製弁当と日本酒を囲む光景が広がります。

地元佐野市の豊かな食材を用いた特製弁当と地元名水豆腐が、冷えた日本酒とともに提供されます。





夜間はライトアップされた酒蔵を背景に、参加者がテーブルごとに日本酒の瓶を囲んで着席します。

うっすらとした明かりのなか、複数の銘柄を飲み比べながらゆっくりと杯を重ねる時間が、金曜夜は18:30から90分間にわたって設けられています。

提供内容と限定酒

「ひやガーデン」で提供されるのは、非売品の限定酒を含む日本酒数種類の飲み放題と、特別限定酒・特製弁当・地元名水豆腐です。

7月の土曜日開催分は、予約開始後すぐに定員が埋まることも多く、早めの予約が有効です。

代表取締役社長の島田嘉紀氏は、2025年に栃木県が酒蔵の希望どおりの酒米を安定供給したことに触れ、今期の仕込みが順調に行えたと述べています。

今年の「ひやガーデン」では、その冬季に造られた日本酒を夏の酒蔵空間で楽しむことができます。

2023年以降はコロナ禍前とほぼ同じ体制での開催が続いており、飲み放題・弁当付きのフルコンテンツで実施されます。

チケットは前売りのみで当日販売はなく、予約は公式予約ページから開催日の1か月前より受け付けています。

創業350年超の歴史と文化財建築が残る酒蔵の敷地で、非売品の限定酒を含む飲み放題を楽しめる「ひやガーデン」は、6月12日から7月25日までの毎週金曜・土曜、14日間限定の開催です。

今年から導入された土曜日の無料バス運行により、遠方からの参加もより便利になります。

第一酒造「ひやガーデン」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「ひやガーデン」の参加チケットはどこで購入できますか？

A. チケットは開催日の1か月前から公式予約ページにてインターネットでのみ購入できます。

当日販売はなく、事前購入が参加条件となっています。

Q. 土曜日の無料バスはどのような運行になりますか？

A. 2026年から新たに設けられたサービスで、土曜日のイベント終了後に会場から佐野駅まで無料バスが運行されます。

金曜日は対象外です。

Q. 地元ホテルとの宿泊割引プランはどう利用できますか？

A. タイアップホテルへの直接予約が必要で、「ひやガーデン」のチケット購入とは別の手続きとなります。

詳細はタイアップ先ホテルから案内されます。

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