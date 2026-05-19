整備士つなぎ着用、6種の本格体験！ ENEOSウイング「未来の整備士大集合！キッズ整備士体験」

記事ポイント 2026年5月23日（土）、佐賀県鳥栖市で子ども向け整備士体験イベントが開催されます車の点検・洗車・塗装など6種類の体験コーナーが用意されています全体験終了後にポップコーンプレゼントとハズレなし抽選会が実施されます 2026年5月23日（土）、佐賀県鳥栖市で子ども向け整備士体験イベントが開催されます車の点検・洗車・塗装など6種類の体験コーナーが用意されています全体験終了後にポップコーンプレゼントとハズレなし抽選会が実施されます

本物の整備工場で、子どもが整備士のつなぎを着て働く体験ができるイベントが佐賀県で開催されます。

ENEOSウイングが2026年5月23日（土）に鳥栖カーケアセンター・鳥栖リペア工場（佐賀県鳥栖市）で実施する「未来の整備士大集合！キッズ整備士体験」は、最新の整備設備を実際に見て触れながら、ものづくりの楽しさを体感できる内容となっています。

ENEOSウイング「未来の整備士大集合！キッズ整備士体験」





開催日：2026年5月23日（土）会場：鳥栖カーケアセンター・鳥栖リペア工場（佐賀県鳥栖市）主催：株式会社ENEOSウイング対象：子ども

リフトで持ち上げられた車の真下に入り込み、整備士スタッフと一緒に懐中電灯で車底部を確認するなど、本格的な整備作業の雰囲気を体感できます。

1家族につきスタッフ1名が専属でアテンドし、子どもは整備士用のつなぎを着用した状態で各体験に参加します。

ガソリンスタンドで行われる整備の透明性や安全への取り組みを、実際の設備を通じて学べる場として設けられています。

6つの体験コーナー





カーケアセンター内ではスタッフが車のボディを指差しながら丁寧に解説し、ピンクのレインコートを着た子どもも整備の流れを間近で確認できます。

体験コーナーは全6種類で構成されており、点検から塗装まで幅広い作業を通じて自動車整備の全体像が把握できる内容です。





青い作業着と帽子を着た子どもたちがエンジンルームの前でスタッフからエンジンオイルの確認方法を教わる場面も体験の一部です。

各コーナーの内容は以下のとおりです。

（1）車の点検・整備体験：エンジンの状態確認やライト点検など基本的な整備作業を実施（2）ホイールナット緩み点検体験：点検作業の実技とタイヤ交換の必要性を学ぶ座学をセットで実施（3）洗車体験：最新の洗車機使用後、大型スポンジによる手洗い洗車を実施（4）最新設備見学：スキャンツールやエーミング機器など最先端の整備設備を見学・解説（5）塗装体験：専用ガンを使用し、大型パネルに描かれた車へ自由に塗装（6）なりきり整備士体験：つなぎとキャップを着用して記念撮影

参加特典とハズレなし抽選会

全6つの体験をすべて終えた参加者にはポップコーンがプレゼントされます。

さらに、アンケートに回答することでハズレなしの抽選会に参加でき、豪華景品が当たる機会が用意されています。

本格的な整備工場の現場に足を踏み入れ、スキャンツールやエーミング機器といった最新設備を実際に体験できる機会は、通常の生活ではなかなか得られないものです。

2026年5月23日（土）の1日限定で、鳥栖カーケアセンター・鳥栖リペア工場にて開催されます。

ENEOSウイング「未来の整備士大集合！キッズ整備士体験」の紹介でした。

よくある質問

Q. 体験中、子どもは何を着用しますか？

A. 整備士用のつなぎを着用して各体験に参加します。

つなぎとキャップを着てなりきり整備士体験として記念撮影もできます。

Q. 参加にあたって事前の申し込みは必要ですか？

A. 詳細な参加方法や申し込みの有無は、ENEOSウイングの公式サイトに掲載されています。

Q. 子どもだけで参加できますか？

A. 1家族につきスタッフ1名がアテンドする形式で実施されます。

家族単位での参加を前提とした体験構成となっています。

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