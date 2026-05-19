

「キリン 午後の紅茶」新CM「はじまりの午後」篇場面カット

「キリン 午後の紅茶」ブランドキャラクターを務める目黒蓮（Snow Man）が出演する新CM「はじまりの午後」篇の放映を全国で順次開始。目黒は同CMの撮影で人生初となるイギリスを訪れ、世界中で愛される紅茶の文化を肌で体感した。

キリンビバレッジは、紅茶飲料ブランド「キリン 午後の紅茶」のレギュラーシリーズ（ストレートティー、ミルクティー、レモンティー）をリニューアル発売した。

新CMでは、目黒が “紅茶文化の聖地” であるイギリスを旅する姿を追う。食べるものも話す言葉も異なる世界中の人々が、紅茶を囲んで笑顔を交わす光景を目にした目黒が、紅茶が国境を越えて愛される理由とその秘密を発見していくストーリーだ。現代の嗜好に合わせた「飲みやすいおいしさ」へと進化を続ける同ブランドの価値を、異国情緒あふれる世界観とともに表現している。

あわせて公開されたメイキング映像には、目黒が現地スタッフと熱心に、かつ撮影を楽しむ様子や、イギリスならではの伝統的な紅茶のスタイルに驚きの表情を浮かべる瞬間が収められている。

目黒蓮インタビュー

――紅茶の茶葉の聖地スリランカに続いて、今回は紅茶文化の聖地のイギリスに来てみて、いかがでしたか？

僕自身、初めてのイギリスだったので、念願のというか。（イギリスに）来ることができたことが嬉しいです。しかも、その初めてが「午後の紅茶」の撮影っていうのも、またすごく嬉しいなと思いました！イギリスの街並みや風景も好きなので、直接自分の目で見ることができたことも、より一層嬉しかったです。あとは、現地で撮影する中で感じたことで、元々僕の中では、「イギリス＝紅茶」のイメージがあったんですけど、実際に現地で色々な方々のお話を聞いて、皆さん（紅茶を）1日5〜6杯は日常的に飲んでいるみたいで。それを聞いたときに、「あ、ここまで飲まれているんだ」と思うのと同時に、「紅茶って文化」だなっていうのを実際に感じることができた貴重な体験になりました。 それぞれ自分好みな紅茶の飲み方があって、人によっては「ミルクを先に入れる派」など多様に紅茶を楽しんでいるなか、実際に、日本の「午後の紅茶」も街の皆さんにも飲んでいただいて「すごく美味しい」と言っていただけたのも、個人的にすごく嬉しかったです。――現地でイギリスの方のお話を聞いて、特に印象に残っていることはありましたか？

さっき、ちょっと話しちゃったんですけど（笑）「1日5〜6杯（紅茶を）飲まれる方が多い」という話が印象的です！実際に話を聞いた人たちも、それぞれ自分好みの紅茶の楽しみ方があるんですが、皆さん本当に紅茶を愛してらっしゃるのが伝わってきました！言語や文化の違いはあっても、全員が共通して「紅茶を愛している」というのは変わらないことがすごいなと思いました。――イギリスの街を歩いてみて、日本と違うと感じたところはありましたか？

イギリスの街並み、建物の感じとかが自分好みだなと思いました。もう少し時間があれば、散歩とかしながら（街並みを）見て回ったりしたいくらいで…すごく僕の好きな雰囲気です！