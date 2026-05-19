専用ライト照射で白化防止、細かい接着も実現！ 東亞合成「アロンアルフア 光」

記事ポイント 東亞合成「アロンアルフア 光」が第64回静岡ホビーショーに出展専用ライト照射で硬化時間をさらに短縮し、白化現象も防止小中高生招待日にはメタル製プロペラ飛行機の工作体験を実施 東亞合成「アロンアルフア 光」が第64回静岡ホビーショーに出展専用ライト照射で硬化時間をさらに短縮し、白化現象も防止小中高生招待日にはメタル製プロペラ飛行機の工作体験を実施

東亞合成が展開する瞬間接着剤ブランド「アロンアルフア」が、2026年5月13日から17日にかけてツインメッセ静岡（静岡市駿河区）で開催された「第64回静岡ホビーショー」（主催：静岡模型教材協同組合）に出展しました。

南館C-33のアロンアルフアブースでは、2023年発売の「アロンアルフア 光」を実際に試せる接着体験イベントが実施されます。

東亞合成「アロンアルフア 光」





イベント名：第64回静岡ホビーショー主催：静岡模型教材協同組合会場：ツインメッセ静岡 南館C-33（静岡県静岡市駿河区曲金3丁目1-10）開催期間：2026年5月13日（水）〜17日（日）アロンアルフア 光（UVライト付きセット・4g）：2,000円（税込）アロンアルフア 光 ライトなし：1,500円（税込）対応素材：プラスチック・合成ゴム・金属・軟質ビニール

「アロンアルフア 光」は、瞬間・強力接着という従来のアロンアルフアの基本性能を備えながら、付属の専用ライトを照射することで硬化時間をさらに短縮できる瞬間接着剤です。

従来品では難しかった点と点のような細かい接着が可能になり、接着部分が白くなる白化現象も防止しています。

プラモデルのキャノピーのような透明パーツも白濁なくきれいに仕上がります（光透過率のない素材など、ライトの光が接着剤に到達しない場合は硬化時間の短縮・白化防止の効果は得られません）。

戦艦艦艇や飛行機（大戦機）のアンテナ線・エッチングパーツの取り付けといった細かい部品の接着に最適なほか、円形シールの上に盛り上げて硬化させるレジンのような使い方にも対応しています。

ブースには「アロンアルフア 光」を210本、「アロンアルフア 光 ライトなし」を90本用意し、希望者がその場で購入できる体制が整えられています。

「アロンアルフア 光 ライトなし」の展開





専用ライトをすでに所持している方向けに、接着剤単品の「アロンアルフア 光 ライトなし」も展開されています。

セット品2,000円（税込）に対し、ライトなし単品は1,500円（税込）で入手できます。

商品の機能は「アロンアルフア 光」と同等で、手持ちのライトと組み合わせることで同様の白化防止・硬化短縮効果を発揮します。

当日の会場では、模型づくりにおすすめのアロンアルフアを紹介したリーフレットや、各種アロンアルフアの使い方をまとめたアドバイスブックも配布されます。

クリアパーツづくり体験（業者招待日・一般公開日）





業者招待日（5月13日・14日）と一般公開日（5月16日・17日）のブースでは、「アロンアルフア 光」を使ったクリアパーツづくり体験が実施されます。

円形シールの上に「アロンアルフア 光」を滴下して盛り上げる工程からスタートします。





盛り上げた接着剤に付属の専用ライトを照射すると、短時間で硬化が完了します。





硬化後は剥離紙から取り外せる状態になり、均一な透明感のあるオリジナルクリアパーツが完成します。

レジン素材のような仕上がりで、プラモデルや手芸アクセサリーのパーツとして転用できます。

透明パーツの接着体験（業者招待日・一般公開日）





飛行機キャノピーのような透明パーツの接着体験も行われます。

「アロンアルフア 光」をトレーに出し、ヘラを使って接着部分に塗布します。





茶色のプラモデル製飛行機部品の接合部に、金属製ピンセットで細かい部材を差し込む工程です。

「アロンアルフア 光」は点と点のような微細な接着面にも対応しており、ピンセットによる精密な作業との相性に優れています。





クリアパーツをはめた後、付属の専用ライトを照射して硬化を完了させます。

白化現象が防止されるため、透明パーツの透明感を損なわずに接着が仕上がります。

メタル製プロペラ飛行機工作（小中高生招待日）





5月15日の小中高生招待日には、「アロンアルフア EXTRAゼリー状」と「アロンアルフア はがし隊」を使ったメタル製プロペラ飛行機の工作体験が実施されます。

「アロンアルフア EXTRAゼリー状」は子どもでも扱いやすいゼリー状タイプで、金属部品への滴下から組み立てまでを安心して進めることができます。





L字型の金属プレート2枚をボルトとナットで締め合わせ、接着完了直後の状態を両手で保持する工程も体験できます。

金属部品を実際に組み合わせながら接着の仕組みを学べる内容です。





完成したメタル製プロペラ飛行機は、参加した小中高生が持ち帰ることができます。

工作体験では自由なデコレーションも可能で、それぞれ異なる仕上がりのオリジナル飛行機を製作できます。

「アロンアルフア 光」はUVライト付きセット（4g）2,000円（税込）、ライトなし単品1,500円（税込）の2種類で展開されています。

2023年の発売以降好評を集めており、ギネス世界記録も保持しています。

モデラーから工作初心者まで幅広い用途に対応した接着剤として、ホビーシーンでの活用が広がっています。

東亞合成「アロンアルフア 光」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「アロンアルフア 光」と従来の「アロンアルフア」の違いは何ですか？

A. 「アロンアルフア 光」は従来のアロンアルフアと同等の瞬間・強力接着性能を持ちながら、付属の専用ライトを照射することで硬化時間をさらに短縮できます。

ライト照射によって白化現象も防止されるため、透明パーツや細かい接着箇所の仕上がりが向上しています。

Q. 「アロンアルフア 光」のライト照射はすべての素材に効果がありますか？

A. 光透過率のない素材など、接着剤にライトの光が到達しない場合は硬化時間の短縮および白化防止の効果は得られません。

対応素材はプラスチック・合成ゴム・金属・軟質ビニールで、透明パーツや表面が開いている接着箇所での使用に適しています。

Q. 第64回静岡ホビーショーへの入場方法はどのようになっていますか？

A. 入場には事前登録が必要です。

一般公開日（5月16日・17日）は定員に達したため受付が終了しています。

次回開催の詳細は静岡模型教材協同組合の公式サイトに掲載されます。

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