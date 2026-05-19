清宮克幸共同経営、玄米うどんも同日開業！ SUNNY TERRACE「洞サウナ(DO SAUNA)」

記事ポイント 没入型サウナ「洞サウナ(DO SAUNA)」が北海道北広島市Fビレッジ SUNNY TERRACE 2Fに2026年5月18日オープン雪洞（約80℃）・石洞（約90℃）の2つの洞窟サウナとミュージックロウリュを両室に採用グルテンフリー玄米うどん専門店「絵空事Fビレッジ店」が同日同フロアで同時オープン 没入型サウナ「洞サウナ(DO SAUNA)」が北海道北広島市Fビレッジ SUNNY TERRACE 2Fに2026年5月18日オープン雪洞（約80℃）・石洞（約90℃）の2つの洞窟サウナとミュージックロウリュを両室に採用グルテンフリー玄米うどん専門店「絵空事Fビレッジ店」が同日同フロアで同時オープン

北海道北広島市Fビレッジに、没入型サウナ施設「洞サウナ(DO SAUNA)」とグルテンフリー玄米うどん専門店「絵空事Fビレッジ店」が2026年5月18日（月）にオープンしました。

どちらもFビレッジ内の飲食商業施設「SUNNY TERRACE(サニーテラス)」2階に位置しており、ファイターズOB・斎藤佑樹さんが代表取締役を務めるmybaseが手掛けています。

SUNNY TERRACE「洞サウナ(DO SAUNA)」





グランドオープン日：2026年5月18日（月）15時〜所在地：北海道北広島市Fビレッジ8番地 SUNNY TERRACE 2Fアクセス：JR北広島駅より徒歩約20分（球場連絡バスあり）／札幌市中心部より車約30分／新千歳空港より車約40分・シャトルバスあり営業時間：サウナ11:00〜21:00（最終入場20:00）／絵空事Fビレッジ店11:00〜21:00（L.O. 20:30）定休日：不定休（年2回メンテナンス休館予定）料金（サウナ）：大人2,300円／小人（中学生未満）1,000円／ラウンジのみ1,000円サウナ料金含：フェイスタオル・バスタオル・歯ブラシ・カミソリ・ヘアブラシ・化粧品類支払方法：完全キャッシュレス（電子マネー・クレジット・QR決済対応）

「洞サウナ(DO SAUNA)」は光・音・香りが鼓動と共鳴するミュージックロウリュを両サウナに採用した没入型サウナ施設です。

個性のまったく異なる2つの洞窟サウナを備え、それぞれ異なる体感が得られる構成となっています。

利用できる日程はGameday（試合日）とNon-Gameday（非試合日）で異なります。

試合日は男女ともに利用でき、男性が石洞・女性が雪洞をそれぞれ使用します。

非試合日は男性のみの利用となっています。

2つの洞窟サウナ





曲線を描く木製ベンチ2列と壁面の間接照明2灯が配されたサウナ室は、柔らかな光に包まれた空間になっています。

「洞サウナ(DO SAUNA)」には、白基調と黒基調でまったく対照的な2つの洞窟サウナが用意されています。





【雪洞 -Yukido-】：白基調の洞窟空間。オーロラのような光と霧が満ちる幻想的なドライサウナ（約80℃）【石洞 -Ishido-】：天然石積みの黒基調洞窟空間。オートロウリュを備えたドライサウナ（約90℃）

「雪洞 -Yukido-」は雪と光に包まれた白の洞窟で、オーロラのような光と霧が広がる約80℃のドライサウナです。

「石洞 -Ishido-」は天然石積みの壁に囲まれた黒基調の重厚な空間で、オートロウリュを搭載した約90℃のドライサウナとなっています。

どちらの室にもミュージックロウリュが導入されており、光・音・香りが融合した没入体験が提供されます。

癒しとエンタメのラウンジ

施設内ラウンジには100インチ大型モニターが設置されており、プロ野球中継やアート映像を流しながら休憩できます。

リクライニングチェアのほか、Wi-Fiと充電設備も完備されており、サウナ後のリカバリータイムに対応した設備が整っています。

グルテンフリー玄米うどん専門店「絵空事Fビレッジ店」





黒い丼鉢に太めの玄米うどんを盛り、挽き肉・チンゲン菜・白ネギ・ラー油をのせた豆乳坦々うどんは、同店の代表メニューです。

「絵空事Fビレッジ店」は玄米粉で仕立てたグルテンフリーの麺を使用した玄米うどん専門店で、低GIでミネラルを含む一杯を提供しています。

清宮幸太郎選手の父・清宮克幸さんが共同経営しており、ファイターズの選手からも支持されている玄米うどんがFビレッジで食べられます。





スペシャル肉うどんは、黒い丼鉢に玄米うどんと薄切り牛肉・卵黄・ネギ・レモンを合わせた一品です。

伸びない麺が特徴の玄米うどんは身体にやさしいグルテンフリーで、サウナ後の食事にも対応したメニューとなっています。

5月18日〜31日 オープンキャンペーン





2026年5月18日（月）から31日（日）の14日間限定で、スペシャルオープンキャンペーンが実施されています。

対象店舗のレシートを持参すると、絵空事Fビレッジ店で鶏天トッピング1品が無料となるサービスが適用されます。

対象店舗の詳細は公式サイト（do-sauna.com）に掲載されています。

北海道北広島市Fビレッジ SUNNY TERRACE 2Fに誕生した「洞サウナ(DO SAUNA)」は、約80℃の雪洞と約90℃の石洞という対照的な2つの洞窟サウナを備え、ミュージックロウリュによる五感没入体験を提供しています。

サウナ料金にはタオル類とアメニティが含まれるため手ぶらで利用でき、同フロアの「絵空事Fビレッジ店」ではグルテンフリーの玄米うどんで食事まで完結します。

オープンキャンペーンは5月31日（日）までの期間限定です。

SUNNY TERRACE「洞サウナ(DO SAUNA)」の紹介でした。

よくある質問

Q. 洞サウナ(DO SAUNA)は試合のない日でも女性は利用できますか？

A. Non-Gameday（非試合日）は男性のみの利用となっており、女性が利用できるのはGameday（試合日）のみです。

試合日は男性が石洞、女性が雪洞をそれぞれ利用できます。

Q. 絵空事Fビレッジ店の玄米うどんはなぜ「伸びない」といわれているのですか？

A. 玄米粉を使用したグルテンフリーの麺はグルテンを含まないため、小麦粉の麺と比べて時間が経っても伸びにくい性質があります。

低GIでミネラルも含む素材特性から、スポーツ選手にも支持されています。

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