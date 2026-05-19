精肉店直営、1人1,500円からの半額祭り！ 無限ミートケータリング「全プラン半額キャンペーン」

記事ポイント 公式サイトリニューアルを記念し、全プランの料理代金が50％OFFになるキャンペーンを先着10社限定で実施中ライトコース1人3,000円から、ローストビーフ食べ放題＆全9品が楽しめるコスパの高い出張ケータリング機材搬入から撤収まで全スタッフ対応、オフィスや会議室が本格ケータリング会場になります 公式サイトリニューアルを記念し、全プランの料理代金が50％OFFになるキャンペーンを先着10社限定で実施中ライトコース1人3,000円から、ローストビーフ食べ放題＆全9品が楽しめるコスパの高い出張ケータリング機材搬入から撤収まで全スタッフ対応、オフィスや会議室が本格ケータリング会場になります

大阪市内の企業懇親会や謝恩会、キックオフイベントに向けた出張ケータリングサービスが、大規模な値引きキャンペーンを展開しています。

精肉店直営ならではのコストパフォーマンスと、幹事の手間をゼロにする運営体制が特徴のサービスです。

無限ミートケータリング「全プラン半額キャンペーン」





キャンペーン内容：ケータリング全プランの料理代金50％OFF対象期間：2026年5月12日（火）〜6月末お申込み分まで限定：先着10組（10法人・団体）申込方法：公式サイトの問い合わせフォームより受付対応エリア：大阪市内を中心とした出張可能エリア最低人数：10名〜

大阪市を中心にローストビーフ食べ放題・飲み放題の出張ケータリングを提供する「無限ミートケータリング」（運営：いつもファンキーな）が、2026年5月12日（火）の公式サイト全面リニューアルを記念し、先着10社限定の「全プラン半額キャンペーン」を実施しています。

通常1人3,000円（税込）から利用できるライトコースが1,500円（税込）に、4,000円（税込）のプレミアムプランが2,000円（税込）となります。

機材搬入・会場設営・配膳・撤収まで全スタッフが対応するため、幹事が当日に担う作業はありません。

オフィスや貸し会議室、大学のラウンジといった場所が、温製料理を含む本格的なケータリング会場として機能します。

3つのコースと飲み放題オプション





リニューアルした公式サイトでは、3コースのプラン内容・価格・メニュー一覧を直感的に確認でき、見積もりや問い合わせまでをスムーズに完結できる構成になっています。

ローストビーフの盛り付け写真も掲載されており、料理のボリューム感が事前に把握できます。

ライトコース価格：3,000円（税込）/ 1名あたり ※キャンペーン適用時：1,500円品数：全9品内容：チョレギサラダ、ローストビーフ食べ放題、ポテトサラダ、特製タコちまき、具だくさんフリッタータ、有名ベーカリーのパン祭り、鶏の竜田揚げ（温製）、3種のスイーツ、牛バラ炒め〜包み野菜〜（温製）

全9品にローストビーフ食べ放題が含まれるライトコースは、軽食を中心にしたリーズナブルなラインナップです。

鶏の竜田揚げと牛バラ炒めはチェーフィングを使った温製提供で、最後まで熱々の状態で食べられます。

スタンダードプラン価格：3,500円（税込）/ 1名あたり ※キャンペーン適用時：1,750円品数：全10品内容：季節の彩りサラダ、豚バラ肉のトロトロチャーシュー（温製）、明太子ポテトサラダ、ローストビーフ食べ放題、具だくさんフリッタータ、特製タコちまき、生ハムとクリームチーズのピンチョス、有名ベーカリーのパン祭り、鶏の油淋鶏ソース（温製）、3種のスイーツ

ライトコースに明太子ポテトサラダ・生ハムとクリームチーズのピンチョス・鶏の油淋鶏ソースが加わった10品構成です。

温製2品を含み、ボリュームと彩りのバランスが取れたプランとなっています。

プレミアムプラン価格：4,000円（税込）/ 1名あたり ※キャンペーン適用時：2,000円品数：全11品内容：季節の彩りサラダ、豚バラ肉のトロトロチャーシュー（温製）、スモークサーモンのカルパッチョ、本格中華のエビチリソース（温製）、かに爪フライ〜トマトソース〜、ローストビーフ食べ放題、鰆の西京焼き、特製タコちまき、生ハムとクリームチーズのピンチョス、3種のスイーツ、有名ベーカリーのパン祭り

スモークサーモンのカルパッチョ・本格中華のエビチリソース・かに爪フライ〜トマトソース〜・鰆の西京焼きが加わる11品構成で、肉料理に加え海鮮メニューも揃います。

精肉店直営による希少部位ハラミやローストビーフは、中間マージンを省いた仕入れによって専門店クオリティを維持しています。

サービスの仕組みと対応範囲





スタッフが会場に専用保温機材を持ち込み、温製メニューを出来立ての状態で提供します。

設営から撤収まで一貫して対応するため、幹事は会場（オフィスや会議室など）を手配するだけで当日の運営を任せられます。

対応人数は10名からで、大規模な集まりにも柔軟に対応しています。

大阪市内への出張を基本エリアとし、社内イベント・歓送迎会・大学の打ち上げなど幅広いシーンで利用されています。

飲み放題オプション

各プランに3種の飲み放題を追加できます。

ソフトドリンク飲み放題は1名あたり300円（税込）、ノンアルコール飲み放題（ソフトドリンク含む）は500円（税込）、アルコール飲み放題（ノンアルコール・ソフトドリンク含む）は1,000円（税込）で用意されています。

プレミアムプランにアルコール飲み放題を加えても1名5,000円（税込）に収まり、半額キャンペーン適用時は2,500円（税込）となります。

先着10社限定のため、2026年6月末までの申し込みであっても定数に達した時点でキャンペーンは終了します。

申し込みは公式サイトの問い合わせフォームから受け付けています。

無限ミートケータリング「全プラン半額キャンペーン」の紹介でした。

よくある質問

Q. 半額キャンペーンの対象となるのは料理代金のみですか？

A. 半額となるのはケータリング全プランの料理代金です。

飲み放題オプションについてはキャンペーン対象外となります。

詳細な条件は公式サイトの問い合わせフォームから確認できます。

Q. 大阪市外からの申し込みは可能ですか？

A. 対応エリアは大阪市内を中心とした出張可能エリアとなっています。

エリアの詳細については公式サイトに掲載されています。

Q. 10名未満での依頼はできますか？

A. 無限ミートケータリングの対応人数は10名からとなっています。

10名未満の場合は対象外です。

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