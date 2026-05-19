Osaka Metro、9路線・134駅を実装！ JR西日本グループ「プラチナ・トレイン(プラトレ)」

記事ポイント 鉄道スゴロクアプリ『プラチナ・トレイン(プラトレ)』と鉄道育成アプリ『ソダテツ』に、2026年4月からOsaka Metroの車両と路線が実装された御堂筋線10系・10A系や中央線400系・30000A系など、大阪市営地下鉄時代から最新型までの新旧さまざまな車両が登場するOsaka Metro実装を記念したイベントが両アプリで同時開催されている 鉄道スゴロクアプリ『プラチナ・トレイン(プラトレ)』と鉄道育成アプリ『ソダテツ』に、2026年4月からOsaka Metroの車両と路線が実装された御堂筋線10系・10A系や中央線400系・30000A系など、大阪市営地下鉄時代から最新型までの新旧さまざまな車両が登場するOsaka Metro実装を記念したイベントが両アプリで同時開催されている

JR西日本グループが企画・開発・運営する鉄道アプリ2作に、2026年4月、Osaka Metro（大阪市高速電気軌道）の車両と路線が追加実装されました。

鉄道スゴロクアプリ『プラチナ・トレイン(プラトレ)』と鉄道育成アプリ『ソダテツ』の両方で、Osaka Metro実装記念イベントが同時開催されています。

JR西日本グループ「プラチナ・トレイン(プラトレ)」





対応アプリ：プラチナ・トレイン(プラトレ)／ソダテツ実装時期：2026年4月企画：JR西日本グループ開発・運営：株式会社ジェイコンテンツ

2026年4月、ジェイコンテンツが開発・運営する2つの鉄道アプリにOsaka Metroが実装されました。

Osaka Metroは2018年に大阪市交通局から事業を継承した鉄道会社で、御堂筋線や谷町線などの地下鉄8路線とニュートラムを合わせた計9路線、営業キロ約141km、全134駅のネットワークを有する日本最大級の民営地下鉄です。

2026年3月には、全駅への可動式ホーム柵（ホームドア）の整備が完了しています。

Osaka Metro実装を記念したイベントが『プラチナ・トレイン(プラトレ)』と『ソダテツ』の両アプリで同時開催されており、2作まとめてOsaka Metroの世界を体験できます。

新旧さまざまなOsaka Metro車両が登場





大阪市営地下鉄時代の御堂筋線10系や10A系をはじめ、最新型の中央線400系や30000A系まで、新旧さまざまなOsaka Metro車両が両アプリに収録されています。

歴史ある旧型車両と現役の最新型が並ぶラインアップは、大阪の地下鉄が歩んできた変遷をゲームの中で体感できる構成となっています。

プラチナ・トレイン(プラトレ)とは

『プラチナ・トレイン(プラトレ)』は、JR西日本コミュニケーションズが企画し、ジェイコンテンツが開発・運営する新感覚運転士成長型スゴロクRPGです。

2016年5月17日にサービスを開始し、全国の実在する約3,000種類のJR車両と、ターミナル駅から地方の無人駅までを含む全国5,178駅を舞台にしたスゴロクゲームとして展開されています。

マルチ対戦やGPS位置情報を活用した遊び方も搭載されており、2017年12月21日からはNintendo Switchでもリリースされています。

ソダテツとは

『ソダテツ（SODATETSU）』は、JR西日本グループが企画し、ジェイコンテンツが開発・運営する鉄道育成ゲームアプリです。

プレイヤーは整備や運転を通じて能力が成長していく特別な列車「ソダテツ」を育て上げ、「鉄道コンテスト」と呼ばれるレースでの勝利を目指します。

JR6社（北海道・東日本・東海・西日本・四国・九州）や私鉄各社が登場し、現在は約700種類の車両がラインアップされています。

今回のOsaka Metro実装により、御堂筋線10系から中央線400系まで新旧の大阪地下鉄車両が両アプリに加わり、全国の鉄道をめぐるラインアップがさらに充実します。

9路線・134駅を有するOsaka Metroの世界が、スゴロクRPGと育成ゲームという異なる遊び方でそれぞれ体験できます。

JR西日本グループ「プラチナ・トレイン(プラトレ)」の紹介でした。

よくある質問

Q. Osaka Metro車両はどのアプリに実装されましたか？

A. 鉄道スゴロクアプリ『プラチナ・トレイン(プラトレ)』と鉄道育成アプリ『ソダテツ』の両方に実装されています。

2026年4月に追加され、両アプリで同時に記念イベントが開催されています。

Q. 『ソダテツ』に登場する車両数はどのくらいですか？

A. 現在は約700種類の車両がラインアップされています。

JR6社（北海道・東日本・東海・西日本・四国・九州）や私鉄各社の車両が収録されており、今回のOsaka Metro実装でさらに拡充されます。

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