郡上市の有機農場でハーブ収穫と善玉菌リトリート！ ネオナチュラル「有機ハーブ収穫体験会2026」

記事ポイント 岐阜県郡上市の有機JAS認定農場で、6月27日（土）にハーブ収穫体験会が開催されますイングリッシュラベンダー・カモミール・アップルミントの収穫と、ラベンダースティック作りが体験できます農場内のキャンプ場「HOLY FUNGUS」に前泊するプランも用意されています 岐阜県郡上市の有機JAS認定農場で、6月27日（土）にハーブ収穫体験会が開催されますイングリッシュラベンダー・カモミール・アップルミントの収穫と、ラベンダースティック作りが体験できます農場内のキャンプ場「HOLY FUNGUS」に前泊するプランも用意されています

国産オーガニックコスメを手がけるネオナチュラルが、岐阜県郡上市にある自社農場で毎年恒例のハーブ収穫体験会を2026年も開催します。

里山の自然の中でハーブを摘み、善玉菌が豊富な土に触れながら過ごす、日帰り・宿泊どちらでも楽しめるイベントです。

ネオナチュラル「有機ハーブ収穫体験会2026」





開催日時：2026年6月27日（土）10:00開場・受付開始、10:30開始〜14:00頃解散予定開催場所：ネオナチュラル母袋有機農場（岐阜県郡上市大和町栗巣1079）定員：30名（定員になり次第終了）参加費：中学生以上 4,800円（税込・お弁当込み）／小学生 2,400円（税込・お子様用弁当込み）／未就学児 無料（お弁当なし）申し込み期間：5月14日（木）〜6月19日（金）申し込み：ネオナチュラル公式ページに掲載されています

ネオナチュラルは、スキンケア製品の主な原料を自社有機農場「母袋（もたい）有機農場」でスタッフ自ら栽培しています。

有機JAS認定を受けたこの農場は岐阜県郡上市母袋地区の里山に位置し、年間を通じてさまざまな自然体験イベントの場として開かれています。

6月27日（土）に開催される「有機ハーブ収穫体験会2026」は、ハーブの最盛期である6〜7月に合わせたイベントで、定員30名の少人数制で実施されます。

当日の内容はオーガニックハーブの収穫体験と手作りラベンダースティック作りの2本立てで、参加費には弁当代が含まれています。

決済は当日受付にて電子決済（PayPay・クレジットカード他）のみとなっています。

収穫体験と善玉菌リトリート





当日収穫するのはイングリッシュラベンダー、カモミール、アップルミントの3種類のハーブです。

研究により、農場のような自然豊かな環境には肌を長期的に健やかに保つ善玉菌が豊富であることが示されています。

収穫の過程で土や植物に直接触れ、新鮮な空気とともに善玉菌を取り込む「善玉菌リトリート」が体感できます。





収穫後は摘みたてのラベンダーを使ったラベンダースティック作りが実施されます。

乾燥させたラベンダースティックは自宅でも長く香りを楽しめるアイテムで、農場での体験を日常に持ち帰ることができます。

なお、小雨決行の場合はラベンダー収穫が省略され、荒天時は振替開催なしで中止となります。

農場内キャンプ場「HOLY FUNGUS」への前泊プラン





ネオナチュラル母袋有機農場の敷地内には、2024年にオープンした体験型キャンプ場「HOLY FUNGUS（ホーリーファンガス）」があります。

田んぼの中に設けられた田んぼサイト、天の川が見渡せる天の川サイト、ログキャビンなど合計8サイトが用意されており、宿泊者は本格的フィンランドサウナを無料で利用できます。

ハーブ収穫体験会の前日からHOLY FUNGUSに宿泊するプランも設けられています。

宿泊プランの参加費は日帰りプランとは異なり、詳細はNAP-CAMPの専用申し込みページに掲載されています。

「有機ハーブ収穫体験会2026」は定員30名・申し込み期間6月19日（金）までと、参加機会が限られています。

イングリッシュラベンダー・カモミール・アップルミントが薫る初夏の岐阜・郡上で、善玉菌リトリートからラベンダースティック作りまで一日かけて体験できる内容です。

ネオナチュラル「有機ハーブ収穫体験会2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. 参加申し込みはいつまで受け付けていますか？

A. 申し込み受付期間は2026年5月14日（木）から6月19日（金）までです。

定員は30名で、定員に達し次第受付が終了します。

Q. 参加費の支払い方法はどのようになっていますか？

A. 参加費の支払いは当日受付にて電子決済（PayPay・クレジットカード他）のみとなっています。

宿泊プランを利用する場合は価格が異なり、HOLY FUNGUSの専用申し込みページに詳細が掲載されています。

Q. 荒天時のイベントはどうなりますか？

A. 小雨の場合は決行されますが、ラベンダー収穫の実施はありません。

荒天の場合は中止となり、振替開催は設けられていません。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 郡上市の有機農場でハーブ収穫と善玉菌リトリート！ ネオナチュラル「有機ハーブ収穫体験会2026」 appeared first on Dtimes.