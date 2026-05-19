西山徹氏が手がける「Buffer」SEGA名作とコラボ 80年代ゲームが現代的に蘇る
西山徹氏がクリエイティブディレクターを務める今春誕生のファッションブランド「Buffer（バッファ）」が、ゲームメーカー・SEGAとのコラボレーションコレクションを5月23日に発売する。1980年代から90年代にかけてゲームセンターで親しまれた名作タイトルを現代的に再解釈し、ファッションとして蘇らせた。
【写真多数】「Buffer × SEGA」コラボレーションアイテム
今回のコレクションでは、アーケードシューティングゲーム『ザクソン』と、忍者アクションゲーム『忍 SHINOBI』の2作品をテーマに展開。イラストレーター竹内俊太郎氏による『忍 SHINOBI』描き下ろしグラフィックを採用し、作品の世界観に新たな息吹を加えている。
さらに、BufferとSEGAのダブルネームロゴや、漢字とひらがなを組み合わせた「爆腐亜（ばっふぁ）」ロゴなど、ブランド独自の遊び心を随所に盛り込んだ。
商品はTシャツ3型を中心に、ソックス、キャップ、ステッカー、バッジ、ポスター、ピンズと幅広くラインナップ。『ザクソン』をモチーフにしたアイテムでは、当時のゲームセンターで感じた近未来的なサイバー感を表現した。
販売は23日から、東京・渋谷の「Buffer Store」、公式オンラインストア、渋谷パルコ 6F 「SEGA STORE TOKYO」にて販売。キャップ、ステッカー、バッジ、ポスター、ピンズはBuffer Store限定販売となる。
Bufferは2026年にスタートしたブランドで、1980年代から90年代のUSカルチャーを次世代へつなぐことをコンセプトとする。今回のコラボレーションも、当時のゲーム文化の記憶を呼び起こしながら、新たな価値として提示する試みといえる。
【写真多数】「Buffer × SEGA」コラボレーションアイテム
今回のコレクションでは、アーケードシューティングゲーム『ザクソン』と、忍者アクションゲーム『忍 SHINOBI』の2作品をテーマに展開。イラストレーター竹内俊太郎氏による『忍 SHINOBI』描き下ろしグラフィックを採用し、作品の世界観に新たな息吹を加えている。
商品はTシャツ3型を中心に、ソックス、キャップ、ステッカー、バッジ、ポスター、ピンズと幅広くラインナップ。『ザクソン』をモチーフにしたアイテムでは、当時のゲームセンターで感じた近未来的なサイバー感を表現した。
販売は23日から、東京・渋谷の「Buffer Store」、公式オンラインストア、渋谷パルコ 6F 「SEGA STORE TOKYO」にて販売。キャップ、ステッカー、バッジ、ポスター、ピンズはBuffer Store限定販売となる。
Bufferは2026年にスタートしたブランドで、1980年代から90年代のUSカルチャーを次世代へつなぐことをコンセプトとする。今回のコラボレーションも、当時のゲーム文化の記憶を呼び起こしながら、新たな価値として提示する試みといえる。