“朝ドラヒロイン”見上愛＆上坂樹里、セットアップスーツで自然体の魅力 『風、薫る』フォトブックが完成
俳優の見上愛、上坂樹里がWヒロインを務める2026年度前期連続テレビ小説『風、薫る』のフォトブック『見上愛＆上坂樹里 meets NHK 連続テレビ小説 風、薫る』（宝島社）が完成。 セットアップのスーツに身を包んだ華やかな表紙が解禁された。
【写真】キャスト12人追加！豪華な相関図を公開
物語は、大関和さんと鈴木雅さんという2人のトレインドナースをモチーフに描く、考え方もやり方もまるで違う2人の主人公のバディドラマ。同じ看護婦養成所を卒業した2人が患者や医師たちとの向き合い方に悩み、ぶつかり合いながら成長し、やがては“最強のバディ”になっていく姿を描く。明治という激動の社会を舞台に、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語となり、それぞれ生きづらさを抱えた2人の女性が、当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込み、傷ついた人々を守るために奔走し、時に強き者と戦っていくストーリー。
『風、薫る』でW主演を務める2人が登場する同誌では、朝ドラゆかりの地で撮影。ソログラビアでは、ドラマのロケ地にもなっ栃木県大田原市の大雄寺や、ドラマにも登場する大山巌が居住していた別邸（大山記念館）で撮影が行われた。大山記念館では、見上が洋館、上坂を和館でそれぞれ撮影し、ドラマとは異なる自然体の姿が映し出される。
見上・上坂それぞれの魅力が詰まった同誌は、26日に発売。
【写真】キャスト12人追加！豪華な相関図を公開
物語は、大関和さんと鈴木雅さんという2人のトレインドナースをモチーフに描く、考え方もやり方もまるで違う2人の主人公のバディドラマ。同じ看護婦養成所を卒業した2人が患者や医師たちとの向き合い方に悩み、ぶつかり合いながら成長し、やがては“最強のバディ”になっていく姿を描く。明治という激動の社会を舞台に、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語となり、それぞれ生きづらさを抱えた2人の女性が、当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込み、傷ついた人々を守るために奔走し、時に強き者と戦っていくストーリー。
見上・上坂それぞれの魅力が詰まった同誌は、26日に発売。