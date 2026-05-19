OKAMOTO’S、新曲がABEMA『ガールオアレディ3』主題歌に 休養中のハマ・オカモトに代わりmiida・アベマコトが参加
ロックバンド・OKAMOTO’Sの新曲「That’s All I Wish」が、6月14日午後9時から放送開始となるABEMAオリジナル婚活リアリティーショー『ガールオアレディ3』の主題歌に起用されることが決定した。
【写真】「父は父、子は子の顔になっています」浜田＆ハマの“レア”な親子2ショット
『ガールオアレディ3』は、20代“ガール”と30代“レディ”が真剣勝負のバトルを繰り広げる婚活リアリティーショー。「結婚についてリアルに考えさせられる番組」として共感の声が多数寄せられ、20〜30代女性を中心に大きな話題を呼んでいる。
「That’s All I Wish」は、14日間にわたる婚活を通して結婚、そして自らの人生に向き合う『ガールオアレディ3』の世界観と深く重なり合い、揺れ動く心情をより一層ドラマティックに彩る楽曲に仕上がっている。現在、ベースのハマ・オカモトが活動休止中のため、ロックバンド・miidaのアベマコトをベースに迎え制作された。6月14日よりデジタル配信も開始となる。
■OKAMOTO’S・オカモトショウ（Vo） コメント
1人きりでは掴めない幸せって、ほんとにあるの？相手の望む自分を演じても幸せにはなれない、でも自分を貫くだけなら1人でいればいい。ほんとに1人でいいの？
人生を誰と送るか、の選択は難しい。そして、自分と同じくらいの強い覚悟で向き合ってくれる人を探すのも難しい。
メンバーが休んでる今のバンドの状況も踏まえた自分にとって、リアルな番組にぴったりの歌詞が書けました。
休養中のハマに代わり、ベースには昔からの友人であるアベマコト君が力を貸してくれました！
この自信作を、番組サイドから嬉しいラブコールもあって、『ガールオアレディ3』の楽曲として書き下ろせて嬉しいです！
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『ガールオアレディ3』は、20代“ガール”と30代“レディ”が真剣勝負のバトルを繰り広げる婚活リアリティーショー。「結婚についてリアルに考えさせられる番組」として共感の声が多数寄せられ、20〜30代女性を中心に大きな話題を呼んでいる。
■OKAMOTO’S・オカモトショウ（Vo） コメント
1人きりでは掴めない幸せって、ほんとにあるの？相手の望む自分を演じても幸せにはなれない、でも自分を貫くだけなら1人でいればいい。ほんとに1人でいいの？
人生を誰と送るか、の選択は難しい。そして、自分と同じくらいの強い覚悟で向き合ってくれる人を探すのも難しい。
メンバーが休んでる今のバンドの状況も踏まえた自分にとって、リアルな番組にぴったりの歌詞が書けました。
休養中のハマに代わり、ベースには昔からの友人であるアベマコト君が力を貸してくれました！
この自信作を、番組サイドから嬉しいラブコールもあって、『ガールオアレディ3』の楽曲として書き下ろせて嬉しいです！