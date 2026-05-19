AIが、5月17日にフランス カンヌで開催されたカンヌ映画祭唯一公認の国際社交セレモニー『CANNES GALA 2026』において、“Preuve de Do”（プルーヴ・デュ・ドー／道の証）の称号を授与された。

（関連：【映像あり】AI、カンヌ映画祭唯一公認の国際社交セレモニー『CANNES GALA 2026』にて放映されたメッセージ）

『CANNES GALA』は、カンヌ映画祭公認の社交界で2024年から開催されており、世界のコンテンツ産業における創造性、文化的遺産、そして未来志向のイノベーションを結びつける国際的セレモニーだ。

“Preuve de Do”は、コンテンツ産業に対し未来へと引き継ぐべき大いなる貢献、そして次の100年を牽引していく新たなる旗手となる個人や団体に贈られる文化勲章。セレモニー会場ではAIのメッセージと独唱が上映され、“Preuve de Do”称号顕彰式典において、AIがトリを務めた。

＜AI “Preuve de Do”（道の証）授与理由＞

“アジアの歌手”でも″欧米アーティスト”でもなく”境界”に立ち続けている彼女の歌は、幼い頃に生まれ故郷ロサンゼルスの教会でみた祈りに似た“感謝”を体現している。

しかし同時に彼女がみたもう一つの現実、ロサンゼルスの生活圏に広がる貧困、孤独という受難。この記憶もまた彼女の音楽の核となっている。

祈りの国日本から、同時に平和な世界から“直視した現実”を逃げずに内包する勇敢さは一過性ではない突破力をもち、目的を持てないこの時代に、とてつもなく大きな目的「Road to the GRAMMYs」へ挑み続けている姿勢をもったアーティストであることを評価させていただきました。

（文＝リアルサウンド編集部）