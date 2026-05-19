タレントの大竹まこと（７６）が１９日、東京・浜松町の文化放送で、パーソナリティーを務める同局の「大竹まこと ゴールデンラジオ！」（月〜金曜・前１１時３０分）の生放送中に記者会見を行った。

２００７年５月７日に始まった同番組は、今月で２０年目に突入。番組内で出演者の会見を生放送するのは同局でも初の試みだが、節目を迎えた感想を聞かれ「はあ？」と“らしい”第一声で笑わせた。

長くオンエアされている事実に「俺の決めることではなく、局の決めることだからね。聴く方がいてくれるから（放送を）やってるのかなと思うだけで、区切りや２０年というのはあまり意識したことはない」。長らく２時間半だった放送時間は、昨年１０月から１時間延長。「１９年間、２時間半やってて（いきなり）３時間半ってのは理不尽。多少、愚痴ってもいいことだろ？」とこぼしつつ、「やってるのは楽しいからいいんですけどね」とラジオ愛ものぞかせた。

共演するフリーアナウンサーの小島慶子が「（放送中）私の席からは海が見える。私はちょっと気が散っても特に問題がない」と暴露すると、大竹は「席替えしてもらえます？ せっかく海の見えるスタジオなのに一回も見てない」とあきれ顔になった。

報道陣からはラジオの良さについて聞かれ「堕（お）ちてゆく世界。発展性があまりない」としながらも、「希望的観測だけど、死なねえんじゃねえかな。時間に余裕があるし、（ゲストが）しゃべりそうな時はその人の本当に聞きたいことまで聞ける。いろんな緩さがいいところ」と分析した。

昼のワイド番組として心がけている点については「生放送なので予期しないことが起こるけど、それはしょうがない」ときっぱり。番組のゲストについて一度も口出ししたことはないとし「右（翼）の方でも左（翼）の方でも結構です、と。その場で起こることがどうなるかは俺だけじゃ分からない。こんな私でも、こんな年でも一生懸命やってますよ、何か文句ありますか？」と最後まで毒づいていた。